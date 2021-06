Compagnie des Alpes: augmentation de capital réussie

Paris (awp/afp) - La Compagnie des Alpes a annoncé lundi le succès de son augmentation de capital de 231 millions d'euros (253,05 millions de francs suisses) , lancée le 9 juin, qui va lui permettre de renforcer ses fonds propres et de "mettre en oeuvre sa stratégie de croissance", selon un communiqué.

Le leader mondial de l'exploitation des domaines skiables, qui gère aussi des parcs de loisirs dont le Parc Astérix, avait annoncé le 31 mai, lors de ses résultats semestriels, qu'il envisageait une telle opération.

Lundi, il fait part du succès de l'augmentation de capital avec l'émission de 24.563.451 nouvelles actions à un prix de 9,40 euros, pour un total de 230,9 millions d'euros.

Le groupe précise avoir enregistré un taux de souscription de 116%, soit une demande totale de quelque 268 millions d'euros.

L'ensemble de ses parcs ayant rouvert le 9 juin, la Compagnie des Alpes indique qu'elle compte ainsi "amorcer une nouvelle phase de son développement et anticiper le rebond d'activité prévu dès la fin de la crise sanitaire".

"Alors que son activité s'apprête à rebondir avec la réouverture de ses sites, la Compagnie des Alpes dispose désormais des marges de manoeuvre nécessaires pour mettre en oeuvre sa stratégie de croissance et d'attractivité à la fois créatrice de valeur, respectueuse de l'environnement et moteur du déploiement des territoires", a salué le directeur général Dominique Thillaud, cité dans le communiqué.

Lors des six premiers mois de son exercice décalé (octobre 2020-mars 2021), le groupe n'a enregistré qu'une faible activité en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19. Sur cette période, le chiffre d'affaires s'est élevé à 31,5 millions d'euros, contre 470,5 millions d'euros un an plus tôt.

afp/md