Compagnie des Alpes : dans le vert après ses semestriels

A contre-courant de la tendance à Paris, Compagnie des Alpes gagne plus de 1% au lendemain de la publication de résultats au titre de son premier semestre 2022-23 globalement supérieurs aux attentes d'Oddo BHF.



Le groupe a ainsi dévoilé un résultat net en repli de 5% à 107,6 millions d'euros et une marge d'EBITDA en retrait de 8,3 points à 34,3%, mais le bureau d'études n'attendait que 101,3 millions et 33% respectivement, pour un CA en croissance de 25% à 678,5 millions.



Soulignant donc que 'le momentum est toujours bon' pour la Compagnie des Alpes malgré l'inflation, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 18,5 à 19 euros.



'La fréquentation du troisième trimestre semble très dynamique dans les parcs de loisirs, d'autant que le pricing power constaté dans les domaines skiables cet hiver sera aussi substantiel dans les parcs cet été', pointe l'analyste.



