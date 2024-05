Compagnie des Alpes : en forme après le relèvement de ses perspectives

Compagnie des Alpes (+5,97% à 15,62 euros) prend le téléphérique après avoir relevé son objectif d’excédent brut opérationnel pour l’exercice 2023/2024. Il est désormais anticipé en croissance de quelque 15% sur un an, soit 350 millions d’euros, contre 7% auparavant. "Malgré cette révision à la hausse, les nouvelles orientations restent très conservatrices", juge Stifel, qui reste à l'achat avec un objectif de cours de 19 euros.



"À moins d'un été désastreux, si l'on considère les investissements de croissance réalisés dans les parcs à thème, nous pensons toujours que l'entreprise devrait afficher une hausse de l'Ebitda de près de 20%" affirme Stifel. "Même si CDA possède toutes les caractéristiques du secteur du luxe, ses actions se négocient à seulement 6,4 fois les bénéfices 2024", souligne le broker



Au premier semestre, le spécialiste des loisirs de montagne a vu son EBO progresser de 18,8% à 276,5 millions et son résultat net part du groupe de 18,7% à 128 millions d'euros. Dans le même temps, le chiffre d'affaires a augmenté de 12,2% à 761 millions d'euros.



" Les bons résultats du groupe démontrent une fois de plus la solidité de son modèle d'entreprise et en particulier son pouvoir de fixation des prix ", souligne Stifel.



"L'activité a été dynamique dans l'ensemble de nos métiers et plus particulièrement dans nos domaines skiables qui ont réalisé une très bonne saison d'hiver, grâce notamment aux efforts conjoints du groupe et de l'ensemble de l'écosystème pour la promotion et l'attractivité des stations", commente Dominique Thillaud, directeur général de la Compagnie des Alpes.



Autre bonne nouvelle, le free-cash-flow opérationnel a augmenté de 21,6% à 253,6 millions d'euros. Compagnie des Alpes a néanmoins rappelé que l'évolution du besoin en fonds de roulement est structurellement défavorable au second semestre.



"Pour ce qui concerne la fin de l'exercice, nous sommes confiants dans la saison estivale des Parcs de loisirs, dont l'attractivité sera soutenue par de nombreux investissements en nouveaux aménagements et attractions ainsi que par l'organisation d'événements".