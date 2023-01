Compagnie des Alpes : hausse de 15,3% du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2023

Le chiffre d’affaires consolidé de la Compagnie des Alpes pour le 1er trimestre de son exercice 2022/23 s’élève à 202,3 millions d'euros, soit une progression par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent de 21,3% à périmètre réel et de 15,3% à périmètre comparable, c’est-à-dire retraité de l’acquisition de l’opérateur d’hôtels et de résidences clubs MMV. Les chutes de neiges des derniers jours conjuguées au retour du froid permettent au groupe d’envisager avec confiance la suite de la saison.



Le chiffre d'affaires de la division Domaines skiables et Activités Outdoor s'établit à 66,7 millions d'euros pour le 1er trimestre 2022/23, soit une progression de 6,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires des remontées mécaniques, stricto sensu, qui représente l'essentiel de l'activité de cette division, est en hausse de 5,7%. Sa croissance est portée par une augmentation de 1,2% du nombre de journées-skieur et par une progression de 4,5% du revenu moyen par journée-skieur.



Le chiffre d'affaires de la division Distribution & Hospitality s'élève à 16,2 millions d'euros au 1er trimestre 2022/23 contre 4,6 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent. Il intègre, depuis le début de l'exercice, MMV, second opérateur d'hôtels et de résidences clubs des Alpes françaises dont la Compagnie des Alpes a acquis 85% du capital. L'activité de MMV a atteint 10,1 millions d'euros au premier trimestre 2022/23. Son chiffre d'affaires hébergement net de commissions externes progresse de 15%. La croissance de MMV est principalement portée par une progression du taux d'occupation, grâce notamment au retour de la clientèle britannique, et par une augmentation du revenu moyen par nuitée. Elle intègre également, pour un peu moins d'un tiers du taux de croissance, l'ouverture de la nouvelle résidence club Samoëns Village.



Hors acquisition de MMV, c'est-à-dire à périmètre comparable, le chiffre d'affaires de la division Distribution et Hébergement progresse de 32,6% par rapport au 1er trimestre 2021/22.



Le chiffre d'affaires de l'activité de tour-opérateur (Travelfactory) connaît une progression de plus de 50%, illustrant principalement la croissance du nombre de séjours distribués mais aussi le succès des packages ski + train commercialisés sous la marque Travelski Express, dont notamment la liaison ferroviaire entre Londres-Saint Pancras et Bourg Saint Maurice qui n'avait pu démarrer son exploitation l'an dernier que fin janvier à cause de l'interdiction de déplacement liée à la crise sanitaire.



L'activité des agences immobilières est stable par rapport au 1er trimestre 2021/22. Afin de compenser le risque d'une baisse des réservations du samedi 24 au samedi 31 décembre, un calendrier mal adapté aux fêtes de Noël et du Nouvel an, les agences ont commercialisé les hébergements en courts séjours, très plébiscités par la clientèle.



Le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs atteint 119,4 millions d'euros au 1er trimestre 2022/23 affichant une progression de 20,1% par rapport à la même période de l'an dernier. Cette bonne performance s'inscrit dans la continuité de la forte croissance enregistrée au cours des derniers trimestres.



La fréquentation, qui avait dépassé la barre symbolique des 2 millions de visites lors du 1er trimestre 2021/22, progresse à nouveau de façon très sensible (+19,1%) pour s'établir à plus de 2,4 millions de visites au cours du 1er trimestre 2022/23.