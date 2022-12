Compagnie des Alpes investit 200 millions d'euros pour des remontées mécaniques

Paris (awp/afp) - La Compagnie des Alpes, leader mondial de l'exploitation de domaines skiables et propriétaire de parcs de loisirs, a annoncé jeudi 200 millions d'euros d'investissements d'ici 2026 pour le remplacement de remontées mécaniques, une commande qui sera passée auprès du Français Poma.

L'entreprise compte remplacer notamment sept remontées mécaniques par des infrastructures plus modernes "combinant innovation technologique, confort des visiteurs, sécurité des collaborateurs et optimisation énergétique", détaille le communiqué de la Compagnie des Alpes.

Poma, le leader français de la construction de remontées mécaniques, a été choisi par la Compagnie des Alpes pour fournir ces structures, un "choix fort au profit du +Made in France+, et particulièrement du +Made In Alpes+", assure la Compagnie des Alpes.

L'enveloppe de 200 millions d'euros est calculée selon les prix catalogue et avant négociations commerciales, précise l'entreprise.

La Compagnie des Alpes détient dix domaines skiables (Tignes, Val d'Isère, Les Arcs, Serre Chevalier...) et douze parcs de loisirs (Fururoscope, Parc Astérix, Walibi...) Au cours de son exercice décalé 2021-2022, la société a réalisé un bénéfice net de 114,4 millions d'euros, en hausse de 83,9% par rapport l'année précédente et son chiffre d'affaires a progressé de 17,8% à 958,5 millions d'euros.

afp/rp