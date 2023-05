Compagnie des Alpes: la forte fréquentation compense les coûts de l'énergie

Paris (awp/afp) - La Compagnie des Alpes a compensé la hausse des coût de l'énergie au premier semestre de son exercice décalé grâce notamment à une forte fréquentation de ses stations de ski et de ses parcs de loisirs.

Sur les six mois d'octobre 2022 à mars 2023, le résultat net part du groupe est en baisse de 4,5% à 107,6 millions d'euros sur un an, selon un communiqué publié mardi.

Mais le groupe a été pénalisé par une base de comparaison élevée, puisque le premier semestre de l'exercice précédent intégrait des primes d'assurances liées aux inondations ayant touchés les parcs de loisirs du groupe en Belgique Walibi Belgium et Aqualibi en juillet 2021.

A périmètre comparable et hors éléments exceptionnels, le résultat net est en hausse de 5%.

La rentabilité des activités du groupe, mesurée par l'excédent brut opérationnel (EBO) est en revanche en hausse de 1% à 232,7 millions d'euros. Et le chiffre d'affaires a bondi de 25,4% atteignant 678,5 millions d'euros.

"La Compagnie des Alpes a démontré sa capacité à s'adapter et à largement compenser le choc inflationniste sur ses coûts, notamment ceux liés à l'énergie", déclare Dominique Thillaud, directeur général de la Compagnie des Alpes cité dans le communiqué.

"Bénéficiant notamment de l'altitude élevée de nos domaines, la croissance du nombre de nos journées skieurs s'est révélée supérieure à la moyenne nationale, tandis qu'une grande majorité de nos parcs ont établi de nouveaux records de fréquentation", précise M. Thillaud.

Le chiffre d'affaires de domaines skiables et activités en extérieur (La Plagne, Les Arcs, Val d'Isère Méribel...) est en hausse de 10,7% à 434,8 millions d'euros. Sa rentabilité est quasiment stable (-1%) alors que les coût de l'électricité sont passés de 14 millions d'euros pour l'exercice précédent à 34 millions d'euros. La Compagnie des Alpes a partiellement répercuté la hausse des coûts de l'électricité sur les prix de vente des forfaits.

Le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs (Parc Astérix, Futuroscope, Musée Grévin...) progresse de 23,9% à 149,9 millions d'euros. Les parcs étant fermés en début d'année, "le premier semestre représente 25% du chiffre d'affaires annuels et 40% des charges".

L'EBO est donc en déficit de 4,5 millions d'euros alors que lors de l'exercice précédent la division avait bénéficié de 22 millions d'euros d'indemnités d'assurance pour les parcs belges.

Le chiffre d'affaires de la division Distribution et Hospitality intègre qui intègre pour la première fois l'activité de MMV, second opérateur de villages et résidences clubs des Alpes françaises, est multiplié par 3,4 à 93,8 millions d'euros. Sa rentabilité est multiplié par près de 9.

afp/rp