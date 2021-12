Compagnie des Alpes : lancement de l'offre Multicimes

La Compagnie des Alpes fait part du lancement, par l'intermédiaire de son réseau d'agences immobilières en station, d'une offre flexible et multisites baptisée 'Multicimes', combinant hébergement à volonté et adhésion à Ski à la Carte.



Cette offre 's'adresse à tous les fans de ski et de montagne de la région Auvergne Rhône Alpes et au-delà, qui souhaitent profiter à volonté de la saison dans six des plus belles stations des Alpes : Flaine, Les Arcs, Tignes, La Plagne, Les Menuires et Serre Chevalier'.



Après avoir souscrit au Pass Multicimes, ils pourront réserver un hébergement au pied des pistes autant de fois qu'ils le souhaitent au cours de la saison (hors vacances scolaires) et sans payer la location, mais aussi bénéficier d'un abonnement à Ski à la Carte à prix réduit.



