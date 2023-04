Compagnie des Alpes: les domaines skiables soutiennent les ventes au 1e semestre

Paris (awp/afp) - La Compagnie des Alpes a annoncé mardi un bond de 25,4% de son chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice décalé, tiré par ses domaines skiables.

Sur les six mois d'octobre 2022 à mars 2023, le chiffre d'affaires a atteint 678,5 millions d'euros, en hausse de 14,4% à périmètre comparable, c'est-à-dire retraité de l'acquisition de MMV, second opérateur de villages et résidences clubs des Alpes françaises, selon un communiqué.

La Compagnie des Alpes confirme, pour l'ensemble de l'exercice 2022/23 attendre "un chiffre d'affaires en croissance à périmètre comparable" et "un excédent brut opérationnel (EBO), hors intégration de MMV et éléments non récurrents, proche de celui de 2021/22".

Cette "perspective positive" est "maintenue en dépit" d'une hausse des coûts de l'électricité et d'un "relatif ralentissement" de l'activité domaines skiables sur les trois premières semaines d'avril, précise le communiqué.

"Les indications pour les parcs de loisirs demeurent très encourageantes pour le second semestre de l'exercice", selon la Compagnie des Alpes.

Le chiffre d'affaires des domaines skiables et activités extérieures (La Plagne, Les Arcs, Tignes, Val d'Isère, Les Menuires...) a connu une croissance de 10,7% pour atteindre 434,8 millions d'euros au premier semestre. Le chiffre d'affaires des remontées mécaniques progresse de 10,1% porté par une augmentation de 4,1% du nombre de journées-skieur et une hausse de 5,9% du revenu moyen par journée-skieur. La Compagnie des Alpes a partiellement répercuté la hausse des coûts de l'électricité sur les prix de vente des forfaits.

Le chiffre d'affaires des parcs de loisirs (Parc Astérix, Futuroscope, Walibi...) fait un bond de 23,9% et atteint 149,9 millions avec une activité soutenue "tout au long du semestre" et "dans l'ensemble des sites", selon le groupe. La fréquentation progresse de 22,1%, dépassant les 3 millions de visiteurs.

La dépense totale par visiteur des parcs a augmenté d'environ 1,8%, bénéficiant de la bonne activité des hôtels et d'une croissance du chiffre d'affaires événementiel. Le chiffre d'affaires a progressé de 17% pendant la période d'Halloween, de 20% pendant la période de Noël.

Le chiffre d'affaires de la division "Distribution et Hospitality" (qui inclut les séjours et l'hébergement), et a atteint 93,8 millions d'euros au lieu de 27,6 millions d'euros pour la même période de 2021/22 (+239,9%). Il intègre, depuis le début de l'exercice, MMV.

Retraité de l'acquisition de MMV, le chiffre d'affaires de la division progresse de 24%.

