Compagnie des Alpes : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020-2021

Le premier semestre de l'exercice 2020/2021 est atypique puisque la grande majorité des sites sont restés fermés, sur décision des autorités, pendant quasiment toute sa durée, conséquence de la crise sanitaire de la Covid-19. Ainsi, seuls deux domaines skiables ont connu un peu d'activité en octobre et, concernant les parcs de loisirs, ils ont, quasiment tous, fermé après seulement quelques jours d'exploitation pendant le début de la saison d'Halloween. Depuis, seul Grévin Montréal et Chaplin's World ont pu rouvrir. Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes pour le premier semestre 2020/2021 est de 31,5 M€, contre 470,5 M€ pour la même période de l'exercice précédent, soit une baisse de 93,3 % (-93,0% à périmètre comparable).

Domaines skiables

Le chiffre d'affaires des Domaines skiables pour le premier semestre 2020/2021 est de 2,5 M€, contre

350,2 M€ pour la même période de l'exercice précédent. L'activité s'est essentiellement faite sur les domaines qui étaient ouverts pendant les vacances scolaires de la Toussaint avant de devoir fermer dès le 29 octobre pour ne plus rouvrir de tout le semestre, sur décision des autorités.

Parcs de loisirs

L'activité des Parcs de loisirs a elle aussi fortement souffert des conséquences de la crise sanitaire. Ainsi, le chiffre d'affaires du premier semestre 2020/2021 s'élève à 27,6 M€ contre 103,2 M€ pour la même période de l'exercice précédent.

En effet, la plupart des sites ont pu ouvrir pour le début de la saison d'Halloween. S'ils ont connu un bon niveau de fréquentation, l'amplitude des horaires d'ouverture de certains parcs a été réduite (Parc Astérix et Walibi Rhône-Alpes), tandis que d'autres n'ont pas pu offrir le produit habituel (les parcs belges, hollandais et autrichien). Tous ces sites ont cependant dû refermer leurs portes avant la fin de cette importante période commerciale, c'est-à-dire fin octobre / début novembre, à la demande des autorités des pays où opère le Groupe. Ils n'ont ensuite pas pu rouvrir pendant la période de Noël et étaient encore quasiment tous fermés à la date de clôture du premier semestre. Seul Grévin Montréal a eu l'autorisation de rouvrir ses portes depuis le 26 février dernier et Chaplin's World en Suisse depuis le 12 mars dernier.

Holdings et Supports

Le chiffre d'affaires des Holdings et Supports du premier semestre 2020/2021 s'élève à 1,5 M€ contre 17,2 M€ pour la même période de l'exercice précédent. Cette baisse est essentiellement liée à l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de Travelfactory.

Perspectives

Activité

Concernant les Domaines skiables, comme indiqué précédemment, l'impact direct de la non-ouverture des Domaines skiables jusqu'à la fin de la saison d'hiver représente un manque à gagner de l'ordre de 400 M€, soit près de 99% du chiffre d'affaires réalisé par cette business unit pendant l'exercice 2018/2019 (hors station des 2 Alpes), dernière année de référence avant impact de la crise sanitaire.

Les domaines traditionnellement ouverts pour le ski d'été pourraient ouvrir aux dates prévues. Le Groupe rappelle néanmoins que le domaine des 2 Alpes n'est plus dans le périmètre du Groupe depuis le 1er décembre 2020, et que le chiffre d'affaires de l'été pour les remontées mécaniques représenterait donc environ 4 M€.

Concernant le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs, comme indiqué précédemment, le manque à gagner lié à la fermeture des différents parcs à cause de la crise sanitaire, s'élève ce semestre à 65 M€ par rapport à la même période de l'exercice 2018/2019, et à 75 M€ par rapport au premier semestre 2019/2020.

A ce jour, le Groupe n'a pas encore de visibilité sur les dates d'ouverture de tous ses sites, hormis Grévin Montréal et Chaplin's World qui ont rouvert depuis quelques semaines et les parcs belges qui pourraient rouvrir le 8 mai si certaines conditions sanitaires sont remplies. La non-ouverture des parcs au mois d'avril occasionne d'ores et déjà un manque à gagner supplémentaire d'environ 40 M€ par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2018/2019, dernière année de référence avant impact de la crise sanitaire.

Les autres sites pourraient rouvrir progressivement à partir de la deuxième quinzaine de mai. A condition que les protocoles sanitaires qui seront mis en place permettent une exploitation des sites dans des conditions comparables à celles de l'été dernier, le Groupe est confiant dans sa capacité à tirer parti dans des proportions à peu près similaires à cette même période de l'attractivité de ses sites et de l'appétence du public à retrouver des activités de loisirs.

Réduction de charges

Compte tenu des efforts déployés par le Groupe depuis le début de l'exercice, la Compagnie des Alpes confirme être en mesure de compenser par une réduction de ses charges d'exploitation le manque à gagner de chiffre d'affaires cumulé de ses Domaines skiables et de ses Parcs de loisirs à hauteur d'au moins 30% (hors dispositif d'indemnisation) contre une fourchette de 25% à 30% indiquée initialement.

Indemnisation

La Commission Européenne a donné son accord le 19 mars dernier pour la mise en place d'un régime d'aides visant à indemniser partiellement les exploitants de remontées mécaniques français pour les dommages causés par la pandémie de Covid-19. Cette compensation partielle des coûts fixes a ensuite fait l'objet du décret n°2021-311 publié le 25 mars dernier. Son impact net sur les cash flows avant impôts devrait s'établir autour de 165 M€, contre une estimation de l'ordre de 150 à 160 M€ communiquée par le Groupe le

25 mars.

Elle devrait faire l'objet de deux règlements (avril et mai). En application des normes IFRS, cette compensation, qui s'analyse comme une subvention publique, doit être comptabilisée au prorata des charges fixes annuelles qu'elle vient compenser. Ceci implique qu'environ 51% du montant de cette indemnisation devrait être enregistré dans les comptes du premier semestre et le solde lors du second semestre.

Enveloppe annuelle de capex

Comme annoncé le 25 mars dernier, le Groupe a affiné son enveloppe annuelle d'investissement autour de 140 M€. Ce montant reflète un effort d'accompagnement soutenu pour relancer l'activité dans les territoires dans lesquels le Groupe est implanté.

Dans l'environnement de crise créé par la Covid-19, le Groupe fait face à un grand nombre d'incertitudes qui rendent extrêmement compliquée l'appréciation des différents impacts sur les résultats du Groupe à très court terme voire à moyen terme. Ces impacts dépendront de multiples facteurs et notamment de la date de reprise de nos activités, des mesures de prévention décidées par les gouvernements des pays où le Groupe exerce ses activités et de l'impact que cette crise aura à court terme sur les comportements des consommateurs.

Prochains rendez-vous 2020/2021 :

Compte tenu de l'évolution de sa gouvernance, notamment à partir du 1er juin, la Compagnie des Alpes a pris la décision de décaler la publication de ses résultats semestriels, initialement prévue le mercredi 26 mai, au lundi 31 mai 2021.