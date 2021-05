Compagnie des Alpes : Priorités stratégiques pour les prochains exercices_31 mai 2021 (PDF)

montant d'investissements industriels nets consolidés et (iii) l'engagement de limiter l'endettement net consolidé du Groupe1.

Afin de retrouver une flexibilité financière compatible avec ses ambitions de croissance, le Groupe envisage de réaliser une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 230 M€. Cette opération serait lancée sous réserve des conditions de marché et de l'approbation du prospectus par l'AMF. La Compagnie des Alpes a déjà reçu le soutien de ses principaux actionnaires qui ont fait part de leur intention de participer à l'opération.

UNE NOUVELLE PHASE DE DEVELOPPEMENT

A court terme, la Compagnie des Alpes est prête à tirer parti de la reprise de ses activités, ayant déjà démontré l'été dernier sa capacité à exploiter l'ensemble de ses sites, dans le respect des protocoles sanitaires élaborés avec les organismes professionnels, tout en continuant à offrir une expérience de qualité

ses visiteurs. La fréquentation observée sur les parcs qui ont réouvert courant mai est excellente, et conforte notre anticipation d'une fréquentation pour la période estivale au moins similaire à celle de l'été dernier.

La Compagnie des Alpes a également défini ses axes stratégiques prioritaires à moyen terme.

Dans les Domaines de montagne, le Groupe vise à continuer d'enrichir son offre de ski et d'optimiser l'expérience de ses clients. Cette ambition repose sur sa capacité à poursuivre les investissements dans ses infrastructures de remontées mécaniques pour fluidifier les flux de skieurs, aménager les domaines skiables et améliorer la couverture neigeuse. Elle repose également sur le développement d'outils digitaux permettant de renforcer la distribution et d'améliorer le parcours client. Le Groupe vise aussi à adapter le produit hiver au changement climatique et à développer les activités été. Enfin, il compte renforcer sa stratégie immobilière, via la participation à la création de lits chauds et la dynamisation de la commercialisation desdits lits, afin, notamment, d'augmenter le taux de remplissage des stations.

Dans les Parcs de loisirs, le Groupe vise à offrir des expériences uniques et immersives en continuant d'investir dans la capacité et l'attractivité de ses sites pour augmenter à la fois leur fréquentation et les revenus par visiteur tout en continuant d'améliorer la satisfaction de ses clients. Cela s'illustre par l'ouverture en mai 2021 de Kondaa au sein du parc Walibi Belgium, le plus haut et le plus rapide MegaCoaster du Benelux. Parmi les investissements projetés, figurent notamment le lancement de Toutatis en 2023, une nouvelle attraction au Parc Astérix dont le Groupe attend un surcroît de 140 000 visiteurs par an, et le plan ambitieux de transformation du Futuroscope. Le Groupe cherchera par ailleurs à poursuivre la désaisonnalisation de son activité en renforçant l'événementialisation des périodes d'Halloween et de Noël. Il visera également à capitaliser sur son offre hôtelière, récemment renforcée au Parc Astérix, ou sur l'existence de parcs second gate dans certains de ses sites pour allonger la durée de visite. Enfin, le