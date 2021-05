Compagnie des Alpes : Résultats Semestriels 2020-2021 _ 31 mai 2021 (PDF)

PREMIER SEMESTRE 2020/2021

UNE ACTIVITE ET DES RESULTATS FORTEMENT AFFECTES PAR LES CONSEQUENCES DE LA

CRISE SANITAIRE

Paris, le 31 mai 2021 - Le conseil d'Administration de la Compagnie des Alpes, réuni sous la présidence de Dominique Marcel, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre de l'exercice 2020/2021 du Groupe qui annonce par ailleurs ce même jour ses priorités stratégiques et perspectives pour les prochains exercices (se référer au communiqué de presse relatif à ce sujet publié concomitamment à celui-ci).

(en M€) 1er sem. 1er sem. Variation Variation à périmètre 2020/2021(2) 2019/2020 comparable(1) Chiffre d'affaires Groupe 31,5 470,5 -93,3% -93,0% Dont CA Domaines skiables 2,5 350,2 -99,3% -99,4% Dont CA Parcs de loisirs 27,6 103,2 -73,3% -73,3% Dont CA Holdings & Supports 1,5 17,2 -91,5% -91,5% EBO Groupe -17,2 148,2 N/S N/S EBO/CA -54,7% 31,5% N/S Dont EBO Domaines skiables 31,7 175,6 -82,0% -79,9% Dont EBO Parcs de loisirs -34,9 -13,3 -162,7% -162,7% Dont EBO Holdings & Supports -14,0 -14,1 +0,5% +0,5% Résultat Opérationnel -137,7 74,5 N/S Résultat Net Part du Groupe -122,6 47,7 N/S

La variation à périmètre comparable exclut le chiffre d'affaires et l'EBO du domaine skiable des 2 Alpes qui est sorti du périmètre du Groupe depuis le 1 er décembre 2020. Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

Commentant les résultats du 1er semestre, Dominique Marcel, Président-directeur général de la Compagnie des Alpes, a déclaré : « Il y a plus d'un an maintenant, débutait une crise qui allait profondément bouleverser l'ensemble de nos économies et affecter plus sévèrement encore le secteur des loisirs et du tourisme. Les effets de cette crise sanitaire se sont prolongés au cours du premier semestre de façon encore plus prononcée que nous ne l'avions imaginé. La fermeture de nos sites pendant la quasi-totalitéde la période s'est concrétisée par une activité nulle pour nos domaines skiables et extrêmement réduite pour nos parcs de loisirs.

Parce qu'elle présentait une structure financière solide au moment d'entrer dans la crise, mais aussi parce qu'elle a su faire preuve d'agilité pour en réduire l'impact en ajustant ses coûts et ses dépenses d'investissement, la Compagnie des Alpes a pu faire face. Je n'oublie pas que dans ce contexte nous avons aussi pu compter sur la possibilité de recourir à des prêts garantis par l'Etat, sur une compensation partielle des coûts fixes versée aux sociétés de remontées mécaniques et sur le soutien de nos partenaires bancaires et obligataires.