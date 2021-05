Compagnie des Alpes : Résultats semestriels 2020-2021

Le conseil d'Administration de la Compagnie des Alpes, réuni sous la présidence de Dominique Marcel, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre de l'exercice 2020/2021 du Groupe qui annonce par ailleurs ce même jour ses priorités stratégiques et perspectives pour les prochains exercices (se référer au communiqué de presse relatif à ce sujet publié concomitamment à celui-ci).

Commentant les résultats du 1er semestre, Dominique Marcel, Président-directeur général de la Compagnie des Alpes, a déclaré : « Il y a plus d'un an maintenant, débutait une crise qui allait profondément bouleverser l'ensemble de nos économies et affecter plus sévèrement encore le secteur des loisirs et du tourisme. Les effets de cette crise sanitaire se sont prolongés au cours du premier semestre de façon encore plus prononcée que nous ne l'avions imaginé. La fermeture de nos sites pendant la quasi-totalité de la période s'est concrétisée par une activité nulle pour nos domaines skiables et extrêmement réduite pour nos parcs de loisirs.

Parce qu'elle présentait une structure financière solide au moment d'entrer dans la crise, mais aussi parce qu'elle a su faire preuve d'agilité pour en réduire l'impact en ajustant ses coûts et ses dépenses d'investissement, la Compagnie des Alpes a pu faire face. Je n'oublie pas que dans ce contexte nous avons aussi pu compter sur la possibilité de recourir à des prêts garantis par l'Etat, sur une compensation partielle des coûts fixes versée aux sociétés de remontées mécaniques et sur le soutien de nos partenaires bancaires et obligataires.

Je tiens également à rendre un hommage appuyé à la façon dont les équipes de la Compagnie des Alpes ont su rester mobilisées. Grâce à leur adaptabilité et leur ténacité tout au long de cette période difficile, nous sommes aujourd'hui en mesure d'entrevoir une reprise de notre activité. La réouverture de l'ensemble de nos sites n'est plus aujourd'hui qu'une question de jours ou de semaines, notamment pour nos Parcs de loisirs, et la Compagnie des Alpes va pouvoir mettre toute son énergie au service de ce qu'elle sait faire de mieux : accueillir ses visiteurs en toute sécurité et leur procurer la plus grande satisfaction possible en leur offrant des expériences inoubliables.

En cette période de changement de gouvernance pour la Compagnie des Alpes, le Groupe peut s'appuyer sur ses nombreux atouts, au nombre desquels la qualité de ses actifs et de ses équipes, qui lui permettront, j'en suis certain, de retrouver très vite la trajectoire de croissance rentable qui était la sienne avant crise. »

Le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour le 1er semestre 2020/2021, est de 31,5 M€, contre 470,5 M€ pour la même période de l'exercice précédent. Ceci représente une baisse de 93,3% (-93,0% à périmètre comparable).

Sur l'ensemble du 1er semestre 2020/2021, les Domaines skiables n'ont connu que quelques jours d'activité pour les deux seuls domaines qui étaient ouverts au moment où les autorités ont décidé de fermer les remontées mécaniques (29 octobre). Le chiffre d'affaires des Domaines skiables s'élève donc à 2,5 M€, contre 350,2 M€ au 1er semestre 2019/2020.

Si la plupart des Parcs de loisirs étaient ouverts au début de la période d'Halloween, ils ont dû refermer leurs portes avant même la fin de cette importante période commerciale et rester fermés pendant tout le reste du 1er semestre. Seuls Grévin Montréal et Chaplin's World ont eu l'autorisation de rouvrir leurs portes, respectivement le 26 février et le 12 mars derniers. Le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs atteint par conséquent 27,6 M€ contre 103,2 M€ pour la même période de l'exercice précédent.

L'activité Holdings et Supports, dont l'essentiel du chiffre d'affaires est habituellement réalisé par TravelFactory, a été tout autant pénalisée par les conséquences de la crise sanitaire. Ainsi, son chiffre d'affaires est de 1,5 M€ contre 17,2 M€ au cours du 1er semestre 2019/2020.

L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe est logiquement fortement affecté par la non-ouverture des sites du fait de la crise sanitaire. Ainsi, pour le 1er semestre 2020/2021 il est négatif et ressort à -17,2 M€, contre 148,2 M€ pour la même période de l'exercice précédent.

Le Groupe a poursuivi ce semestre ses efforts pour réduire ses coûts de structure et de fonctionnement afin de pouvoir compenser partiellement le manque à gagner au niveau de son chiffre d'affaires.

Le Groupe a par ailleurs bénéficié d'aides et subventions pour un montant total de 115,1 M€, dont :

83,2 M€ comptabilisés représentant la quote-part du semestre de la compensation partielle des coûts fixes pour les sociétés de remontées mécaniques (soit près de 51% des 165 M€ nets avant impôts pour l'ensemble de la saison) ;

22,6 M€ au titre d'indemnisations relatives au chômage partiel, un dispositif appliqué aussi bien au personnel permanent que saisonnier ;

9,3 M€ d'autres aides ou subventions obtenues en France et à l'étranger dans le cadre des mesures mises en place par les gouvernements pour soutenir les entreprises, notamment dans le secteur du tourisme.

Pour les Domaines skiables, le plan d'ajustement des coûts de structure et de fonctionnement s'est poursuivi et, compte-tenu de la compensation partielle des coûts fixes (83,2 M€), des indemnisations liées au chômage partiel (17,4 M€) et d'exonérations de charges (0,9 M€), l'EBO des Domaines skiables reste positif sur le semestre, à hauteur de 31,7 M€ contre 175,6 M€ pour la même période de l'exercice précédent.

Concernant les Parcs de loisirs, le plan d'ajustement des coûts s'est aussi renforcé et, compte tenu de l'aide perçue en France pour le chômage partiel (4,4 M€) et des autres aides ou subventions obtenues en France, en Suisse, en Hollande et au Canada (6,7 M€), l'EBO des Parcs de loisirs, qui est structurellement négatif au 1er semestre en raison de la forte saisonnalité de cette activité, atteint -34,9 M€ contre -13,3 M€ pour la même période de l'exercice précédent.

L'EBO des Holdings et Supports reste stable à -14,0 M€. Ceci reflète, d'une part, la dégradation de l'EBO de Travelfactory et des activités immobilières en raison de la saison blanche des domaines skiables et, d'autre part, une amélioration de l'EBO des activités de holdings en raison de plans d'économies réalisés au niveau du siège et de l'absence de versement d'une prime d'activité (ou prime PEPA).

Les Dotations aux amortissements s'établissent à 67,8 M€ en baisse de 3,8 M€ par rapport au 1er semestre 2019/2020 qui incluait un amortissement exceptionnel de 2,4 M€ sur Grévin Montréal.

Le Résultat Opérationnel du Groupe (RO) s'établit ainsi à -137,7 M€, contre 74,5 M€ pour le 1er semestre de l'exercice précédent du fait notamment des dépréciations des goodwills Parcs de loisirs pour -55,2 M€.

Le coût d'endettement net du Groupe atteint 12,2 M€ contre 5,5 M€ au 1er semestre 2019/2020. Cette hausse résulte à la fois de l'augmentation de la dette financière moyenne, d'une augmentation des taux de marge contractuels consécutive à la dégradation du ratio de levier financier et enfin de l'impact ponctuel de la prorogation du 1er PGE.

Compte tenu des pertes réalisées au cours du 1er semestre 2020/2021, le Groupe comptabilise un produit net d'impôt de 17,5 M€. Ce montant prend en compte l'activation des pertes fiscales reportables pour un montant de 13,3 M€.

Le Résultat net part du Groupe, pour le 1er semestre de l'exercice 2020/2021, est négatif à hauteur de

-122,6 M€ contre +47,7 M€ pour la même période de l'exercice précédent.

Le Besoin en fonds de roulement s'est dégradé de 94,9 M€ au cours du 1er semestre du fait de la forte baisse des dettes d'exploitation liée notamment à la saison blanche dans les Domaines skiables et de la forte hausse des créances d'exploitation du fait de la comptabilisation de 83,2 M€ relative à la compensation partielle des coûts fixes.

Les investissements industriels nets[1]sont en baisse sur le semestre à 59,2 M€ (hors produit de cession des 2 Alpes) contre 91,4 M€ au 1er semestre 2019/2020, reflétant les ajustements décidés par le Groupe pour préserver sa trésorerie dans le contexte de crise sanitaire.

Dans les Domaines skiables, les investissements industriels nets s'élèvent à 32,9 M€ en baisse de 12,7% vs S1 2019/20 à périmètre comparable.