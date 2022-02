Compagnie des Alpes : projet d'OPR sur Musée Grévin

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, agissant pour la Compagnie des Alpes, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Musée Grévin, dont la cotation sera reprise le 2 février.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 66 euros, la totalité des actions Musée Grévin non détenues par lui, soit 20.743 actions, représentant 4,12% du capital du musée de cire.



Il demandera, à l'issue de l'offre, dans la mesure où les conditions en sont d'ores et déjà remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre en contrepartie d'une indemnisation unitaire de 66 euros.



