Compagnie des Alpes : résultats annuels 2019-2020

du démarrage de la saison représenterait un manque à gagner de plus de 100 M€4. De plus, une fois les domaines ouverts, même si l'appétence de la clientèle française pour les sports d'hiver est élevée, elle ne pourra compenser la très probable baisse de fréquentation de la clientèle étrangère à laquelle le Groupe est fortement exposé.

Concernant les Parcs de loisirs, le Groupe avait indiqué en octobre dernier que la baisse d'activité au cours du premier trimestre serait plus marquée que celle du 4ème trimestre de l'exercice écoulé en raison de l'adaptation aux conditions sanitaires de ses sites pendant la période d'Halloween. Or, non seulement certains parcs (essentiellement le Futuroscope et Parc Astérix) ont dû fermer leurs portes avant même la fin de la période d'Halloween, mais surtout ils vont devoir rester fermés pendant les vacances scolaires de Noël. Au total, le manque à gagner sur l'ensemble de cette période devrait s'élever à environ 50 M€4. Les sites devraient maintenant rouvrir selon leur calendrier habituel au printemps et le retour progressif à une situation normale est désormais envisagé au cours de l'été.

Dans ces conditions, comme il l'a déjà démontré au cours de cet exercice, le Groupe s'attachera à maîtriser au maximum ses charges d'exploitation que ce soit dans une situation de fermeture totale ou partielle de ses sites, ou dans un contexte de moindre fréquentation. C'est pourquoi, avec de nouvelles réductions de ses charges d'exploitation, le Groupe serait en mesure de compenser à hauteur de 25 à 30%4 (hors aides gouvernementales) le manque à gagner au niveau de son chiffre d'affaires.

De plus, même si le Groupe souhaite conserver une politique soutenue d'investissements, aussi bien dans ses Domaines skiables que dans ses Parcs de loisirs, il travaille sur différents scenarii d'ajustement. Ainsi, l'enveloppe annuelle d'investissements du Groupe pour 2020/2021 devrait être comprise entre 120 et 160 M€ en fonction de l'évolution de la situation et surtout de la dynamique de reprise de l'activité.

A la clôture de l'exercice, le Groupe dispose de 310 M€ de trésorerie, de lignes de crédit et de découvert non tirées, et il n'a pas d'échéances significatives de dette à court terme. De plus, le Groupe a perçu le 30 novembre dernier une première partie des indemnités relatives la résiliation de la DSP des Deux Alpes pour un montant de 46,7 M€. Enfin, il travaille aussi à la mise en place potentielle d'autres lignes de crédit. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Groupe est donc confiant dans sa capacité à couvrir ses besoins de liquidités jusqu'à la fin de l'année civile 2021, même dans des scenarii très dégradés.

Enfin, le Groupe est confiant dans sa capacité à retrouver la dynamique de sa trajectoire pré-Covid, dans un contexte de sortie progressive de la crise sanitaire.

Dans l'environnement de crise créé par le Covid-19, le Groupe fait face à un grand nombre d'incertitudes qui rendent extrêmement compliquée l'appréciation des différents impacts sur les résultats du Groupe à très court terme voire à moyen terme. Ces impacts dépendront de multiples facteurs et notamment de la date de reprise de nos activités, des mesures de prévention décidées par les gouvernements des pays où le Groupe exerce ses activités et de l'impact que cette crise aura à court terme sur les comportements des consommateurs. Le Groupe rappelle avoir, dans ce contexte, abandonné les objectifs de marge d'EBO 2019-2020 pour les Domaines skiables comme pour les Parcs de loisirs qu'il avait communiqués en décembre dernier.