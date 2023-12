Paris (awp/afp) - La rentabilité de la Compagnie des Alpes, exploitant de domaines skiables et propriétaire de parcs de loisirs, a souffert lors de l'exercice 2022/2023 du doublement des coûts de l'énergie malgré un chiffre d'affaires qui dépasse le milliard d'euros.

Les coûts de l'énergie ont été multipliés par plus de deux, passant de 35,1 millions à 72,1 millions d'euros, selon un communiqué publié mardi.

En conséquence, du 1er octobre 2022 à la fin septembre, le groupe a dégagé un résultat net de 90,4 millions d'euros (85,6 millions de francs suisses), en baisse de 20,9% par rapport à 2021/2022. Le chiffre d'affaires, déjà connu, a progressé de 17,4% à 1,125 milliard d'euros.

L'excédent brut opérationnel (EBO) du groupe, indicateur de rentabilité, s'élève à 307,7 millions d'euros (-1,6%).

"Si on n'avait pas eu ce +choc électrique+, on aurait eu des résultats meilleurs mais dans le contexte, on est satisfait", a déclaré à l'AFP Dominique Thillaud, directeur général du groupe.

"Hors effets non récurrents et de périmètre, c'est-à-dire sur notre périmètre existant au 30 septembre de l'année dernière, on est en croissance", souligne-t-il.

Pour le prochain exercice, la Compagnie des Alpes a comme objectif un excédent brut opérationnel (EBO) en croissance de 7% minimum par rapport à l'EBO hors éléments non récurrents de l'exercice 2022/2023, selon le communiqué.

La société table sur "la baisse attendue des coûts de l'énergie et notamment de l'électricité, dont le prix d'achat a été sécurisé à 100% pour l'année civile 2024".

Pour l'an prochain, "on a acheté l'électricité moins chère, 15% de moins. Il y a de la neige et les réservations sont bonnes donc on est confiants et optimistes. Les perspectives sont bonnes", ajoute Dominique Thillaud.

Sur l'exercice 2022/2023, le chiffre d'affaires des domaines skiables (La Plagne, Les Arcs, Tignes, Méribel...) s'établit à 489 millions d'euros (+7,6%). L'EBO s'élève à 151 millions d'euros, en baisse de 11,4%.

Le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs (Fururoscope, Parc Astérix, Walibi, musée Grévin...) s'élève à 526 millions d'euros (+12%) et leur EBO à 140 millions d'euros (en baisse de 6,1%).

Le chiffre d'affaires de sa section Distribution and Hospitality (tour opérateurs, agences immobilières) atteint les 110 millions d'euros, gonflé par le rachat de MMV, exploitant de villages et résidences clubs. L'EBO est de 23 millions d'euros, en très forte hausse grâce à ce rachat.

La Compagnie des Alpes proposera un dividende de 0,91 euro par action, en hausse de 10% par rapport à l'exercice précédent.

afp/jh