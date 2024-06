La Compagnie des Alpes annonce avoir signé et définitivement réalisé ce jour l'acquisition de 83,0% du capital de la société Soccer 5 France SAS, société mère du Groupe Urban, numéro 1 du foot à 5 et co-leader du padel en France, à l'issue des discussions qui se sont déroulées depuis l'offre ferme contresignée par les vendeurs et annoncée le 13 mars dernier.

Le Groupe a par ailleurs sécurisé l'acquisition de 3,5% complémentaires du capital de la société Soccer 5 France SAS détenus par la société Soccer 5 Evolution, holding de certains managers du Groupe, avec la mise en place de promesses de vente, exerçables entre le 1er octobre et le 31 décembre 2024, afin de lui permettre de finaliser certaines diligences préalables nécessaires à la détermination de la structure d'acquisition de cette dernière participation. A terme, la Compagnie des Alpes détiendra, comme annoncé, 86,5% du capital de la société mère du Groupe Urban.

La Compagnie des Alpes devient ainsi l'actionnaire majoritaire aux cotés des managers / fondateurs et du management du groupe Urban, qui restent actionnaires de la société Soccer 5 France SAS à hauteur de 13,5% du capital.

Cette opération s'inscrit en parfaite cohérence avec la stratégie de la Compagnie des Alpes, telle qu'énoncée lors de l'augmentation de capital du juin 2021, et en droite ligne avec sa Raison d'Etre. En faisant l'acquisition majoritaire d'un acteur des loisirs de taille significative, leader sur son marché en France, établi en région Auvergne-Rhône Alpes, bénéficiant d'une marque forte et reconnue, en croissance significative, profitable et opérant dans un marché à fort potentiel, la Compagnie des Alpes étend son offre de loisirs avec une activité sportive présentant une très forte complémentarité avec ses propres activités.

Cette acquisition se réalise sur la base d'une valeur d'entreprise de 157 millions d'euros (pour 100% du capital) et d'un prix de 129,7 millions d'euros pour 86,5% du capital, assorti d'un complément de prix potentiel de 10 millions d'euros qui serait versé sous certaines conditions en cas d'évolution favorable du régime fiscal applicable aux activités du groupe Urban. Le solde (13,5%) pourra être racheté par la Compagnie des Alpes à un horizon de 4 à 5 ans, avec une méthode de valorisation identique à celle de l'acquisition des 86,5%.

Pour rappel, le groupe Urban prévoit de réaliser un chiffre d'affaires pour son exercice 2023/24 (clôturant à la date du 30 juin) d'environ 48 millions d'euros et un EBITDA post IFRS 16 estimé, et non audité, à environ 21,5 millions d'euros.

Cette acquisition sera consolidée en intégration globale dans les comptes de la division Parcs de loisirs à compter du 30 juin 2024, sachant que l'activité du groupe Urban sur les mois de juillet à septembre représente un peu moins de 20% de son activité annuelle.

Le Groupe Urban exploite en propre 35 centres en France, et 1 au Portugal, qui représentent un total de 270 terrains de foot à 5. Il développe également une activité de padel et dispose à ce jour de 100 courts dédiés répartis dans ses centres. Il est numéro 1 du marché en France avec 25% de part de marché et il accueille environ 3,75 millions de joueurs par an.

