Tourisme: la Compagnie des Alpes reprend son essor pré-Covid

La Compagnie des Alpes annonce que son résultat net part du groupe, pour l’exercice 2021/22 clos le 30 septembre 2022, s’élève à 114,4 millions d’euros contre une perte de 121,7 millions d’euros en 2020/21 et un résultat positif de 62,2 millions d’euros en 2018/19, dernier exercice non impacté par les conséquences de la crise sanitaire. Le spécialiste des domaines skiables et des parcs de loisirs précise que l’excédent brut opérationnel (EBO) du groupe s’élève à 312,6 millions d’euros pour l’exercice 2021/22, ce qui représente une augmentation de 40,1% par rapport à l’exercice 2018/19.Le spécialiste des domaines skiables et des parcs de loisirs affirme que le taux de marge d'EBO rapporté au chiffre d'affaires affiche une progression et s'établit à 32,6% contre 27,4% en 2018/19.Le chiffre d'affaires consolidé du groupe pour l'exercice 2021/22 atteint 958,5 millions d'euros, en progression de 17,8% par rapport à 2018/19 (retraité de la sortie du domaine skiable des 2 Alpes), dernier exercice non impacté par les conséquences de la crise sanitaire."A périmètre comparable et hors éléments non récurrents, nous tablons sur une croissance de notre chiffre d'affaires conforme à notre trajectoire pré-Covid et sur un niveau d'excédent brut opérationnel proche de celui de l'exercice 2021-22, malgré l'impact de la hausse des coûts de l'électricité ", déclare Dominique Thillaud, Directeur Général. " Nous proposerons lors de la prochaine assemblée générale la distribution d'un dividende à hauteur de 50% de notre résultat net part du groupe hors éléments non récurrents " annonce-t-il.Le Groupe proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 9 mars 2023 la distribution d'un dividende de 0,83 euro par action, soit un rendement par action de 6,7%, sur la base du cours de clôture du 30 septembre 2022 de 12,34 euros.