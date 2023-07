Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - articles de joaillerie (57,8%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ; - montres de luxe (17,8%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ; - autres (24,4%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill. La CA par activité se ventile entre distribution de détail (57,6%), distribution en gros (23,7%) et distribution en ligne (18,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (2,4%), Royaume Uni (5,3%), Europe (15,6%), Chine (28,9%), Japon (6,3%), Asie (11,9%), Etats-Unis (19,9%), Amériques (2,3%), Moyen Orient et Afrique (7,4%).

Secteur Habillement et accessoires