Richemont : Jefferies abaisse son objectif de cours

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Richemont avec un objectif de cours ramené de 140 à 125 francs suisses, revisitant le dossier après une publication 'décevante' pour l'exercice écoulé du groupe de luxe et la forte baisse du cours de son action.



'Compte tenu d'un certain nombre d'effets ponctuels, le manquement aux attentes est moindre que ce que l'on craignait initialement, mais l'évolution des conditions de marché entraînera probablement davantage de défis à court terme', prévient le broker.



Selon lui, l'activité coeur de joaillerie reste très attrayante, tandis que YNAP demeure une distraction malvenue. 'Nous continuons d'observer une dynamique positive, mais abaissons les marges et adaptons les multiples cibles à la dynamique actuelle', indique-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.