Richemont : Oddo relève son objectif de cours

Le groupe a annoncé pour le 1er semestre dans le cadre d'un périmètre courant qui ne comprend plus YNAP un chiffre d'affaires de 9 676 ME et un EBIT de 2 723 ME. Oddo tablait sur 9 316 ME et 2 277ME. La publication dépasse de loin les attentes 'l'écart par rapport au consensus est de près de +5% pour le CA et de près de +13% sur l'EBIT '.



' La croissance d'ensemble du groupe a réaccéléré au T2 et est repassée juste au-dessus de la moyenne que nous calculons pour le secteur sous l'effet d'une Asie Pacifique (39% du CA total) en amélioration sensible à +6% après -16% au T1 (Chine en très légère croissance après un recul proche de -30% au trimestre précédent ' indique Oddo.



' Il est à noter que Maisons Joaillères retrouve sur le T2 une croissance parmi les plus fortes de l'industrie, juste en dessous des +22% observés pour LVMH Mode et Maroquinerie et +24% pour Hermès ' rajoute l'analyste.



Oddo estime que la croissance devrait ralentir mais l'analyste remonte ses prévisions de marge d'où un EBIT rehaussé de 13% sur l'année 2023 et 9% sur les années 2024 et 2025.



Pour Maisons Joaillères, Oddo pense qu'un niveau voisin de 35% de marque est tenable sur une base annuelle et estime que la division Horlogers Spécialisés est en passe d'atteindre les 20% et pourrait s'y maintenir ce qui conduit l'analyste à relever sa prévision d'EBIT exercice à mars 2023 de près de 13% et de près de 9% pour les deux exercices suivants.



Oddo relève son objectif de cours à 116 CHF (contre 105 CHF) et confirme son conseil neutre sur la valeur. ' Cet objectif ne suggère pas un upside visible à ce stade car le titre s'est fortement réapprécié ces dernières semaines '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.