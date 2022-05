Richemont : RBC abaisse sa cible, reste à 'surperformance'

Royal Bank of Canada a abaissé vendredi son objectif de cours sur Richemont, qu'il ramène de 148 à 120 francs suisses, tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur la valeur.



Dans une note de recherche, la banque canadienne estime que la réaction négative du marché aux récents résultats annuels dévoilés par le conglomérat suisse s'est avérée 'excessive' au vu de la nature exceptionnelle des coûts qui ont pénalisés ses comptes.



RBC fait valoir que l'exécution de Richemont s'est révélée sans faille d'un point de vue opérationnel, avec une croissance du chiffre d'affaires qui demeure parmi les plus fortes du secteur, aux côtés de Louis Vuitton et Hermès.



L'établissement dit ainsi afficher sa confiance dans la capacité de Richemont à maintenir une marge opérationnelle ajustée de 19% lors de l'exercice 2022/2023.



Concernant le dossier Yoox Net-a-Porter, RBC estime que l'absence de nouvelles ne constitue pas une mauvaise surprise, sachant qu'une issue favorable créera nécessairement de la valeur pour les actionnaires du groupe.



