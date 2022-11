Richemont : UBS relève son objectif de cours

UBS estime que les résultats du premier semestre confirment la résilience de l'entreprise.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 146 CHF (contre 135 CHF).



' Le chiffre d'affaires du T2 à 5 022 millions d'euros est supérieur de +5% aux prévisions de 4 796 millions d'euros (+2% par rapport à l'indice UBSe de 4 904 millions d'euros). L'EBIT du 1er semestre, à 2 723 millions d'euros, est supérieur de 14% aux prévisions de 2 390 millions d'euros (+9% par rapport à l'indice UBS de 2 490 millions d'euros) ' indique UBS.



' Les résultats du premier semestre devraient ramener un sentiment plus positif sur le titre. Nous augmentons nos estimations - CFR reste l'un de nos meilleurs choix dans le secteur ' rajoute le bureau d'analyses.



Rappelons que le groupe a annoncé une augmentation de 40% de son bénéfice net des activités poursuivies à 2,1 milliards d'euros. Le résultat opérationnel s'est accru de 26% à 2,7 milliards, soit une marge améliorée de 30 points de base à 28,1%, pour chiffre d'affaires en croissance de 24% à 9,7 milliards (+16% à taux de changes constants).



