Richemont : sortie de YNAP, Oddo relève légèrement sa cible

Oddo maintient sa note 'neutre' sur Richemont assortie d'un objectif de cours légèrement relevé de 118 à 120 francs suisses.



Le bureau d'analyses rapporte que Richemont a annoncé hier un accord avec Farfetch portant sur la sortie de YNAP.



L'accord prévoit dans l'immédiat la cession de 47.5% de YNAP à Farfetch contre des titres Farfetch et de 3.2% au partenaire de YNAP au Moyen-Orient, Mohammed Alabbar (Symphony Global) contre l'apport de sa participation dans leur JV et permet donc la déconsolidation immédiate de YNAP des comptes de Richemont, indique Oddo.



'La déconsolidation immédiate de YNAP nous conduit à soustraire l'activité de nos prévisions de CA/EBIT/BPA récurrents pour le groupe', poursuit l'analyste.



Concrètement, Oddo relève ses estimations d'EBIT courant de 3% sur l'exercice à mars 2023 et +2% sur l'exercice à mars 2024 soit c.+2% sur le BPA courant 2023 et +1% sur le BPA courant 2024.



