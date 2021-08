Changements au conseil d'administration de Richemont

Genève (awp) - Richemont a proposé les nominations de Jasmine Whitbread et Patrick Thomas au conseil d'administration en vue de l'assemblée générale du 8 septembre, a annoncé jeudi le spécialiste du luxe genevois. D'autres changements sont également agendés au sein de l'organe de surveillance qui va être remanié en profondeur.

Mme Withbread, une binationale britannique et suisse, est décrite comme bénéficiant d'une solide expérience dans le domaine ESG (environnemental, sociétal et gouvernance), selon le communiqué publié par le groupe. Elle occupe actuellement des sièges aux conseils d'administration de Travis Perkins, Standard Chartered et WPP et conseille le comité de gouvernance et de durabilité de Richemont.

Le Français M. Thomas bénéficie quant à lui de 30 années d'expérience dans le secteur du luxe. Il a notamment dirigé le groupe français Hermès et a travaillé pour Lancaster Group et Pernod Ricard et préside actuellement les conseils d'administration du producteur de champagne Laurent Perrier et d'Ardian. M. Thomas siège également aux conseils d'administration de Teleperformance, de Mycoworks et de Shang Xia Trading.

Gary Saage, administrateur non-exécutif de Richemont, ne va quant à lui pas renouveler son mandat au conseil d'administration qu'il avait rejoint en 2010. Il conserve cependant son poste de président du groupe en Amérique du Nord.

Les administrateurs Jan Rupert et Ruggero Magnoni ne vont pas se représenter pour un nouveau mandat à l'assemblée générale de 2022.

al/lk