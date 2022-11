Compagnie Financiere Richemont : Corporate Document

Résultats Au cours des six premiers mois de l'exercice clos le 30 septembre 2022, Richemont a de nouveau affiché d'excellents

résultats, la dynamique observée au premier trimestre de l'exercice s'étant poursuivie au second trimestre. Le chiffre d'affaires provenant des activités opérationnelles courantes a augmenté de 24 % à taux de change réels pour atteindre 9,7 milliards d'euros et le résultat d'exploitation courant de 26 % pour s'établir à 2,7 milliards d'euros.

Par rapport au premier semestre clos le 30 septembre 2021, l'ensemble des secteurs d'activité, canaux de distribution et zones géographiques ont enregistré une croissance à deux chiffres de leurs ventes à taux de change réels, à l'exception de l'Asie-Pacifique où les ventes ont progressé de 3 %. La croissance a été tirée par les ventes au détail qui, combinées aux ventes en ligne, atteignent 73 % du chiffre d'affaires du Groupe.

Tous nos secteurs d'activité ont connu une croissance rentable, avec le taux de croissance des ventes le plus élevé, à + 27 %, enregistré par le secteur d'activité Autres, principalement constitué des Maisons de Mode & Accessoires, et la rentabilité la plus élevée, à 37,1 %, par nos Maisons joaillères.

Avec un chiffre d'affaires en progression de 24 % et des ventes en croissance dans toutes les zones géographiques et canaux de distribution, nos Maisons joaillères, Buccellati, Cartier et Van Cleef & Arpels, ont réaffirmé leur leadership. Afin de mieux accompagner leur solide développement, les ateliers et manufactures sont en cours d'agrandissement, tandis que les équipes opérationnelles ont été renforcées et les initiatives en matière de communication intensifiées. Leur forte croissance a été soutenue par les ventes réalisées dans les boutiques exploitées en propre, qui ont généré plus des trois quarts du chiffre d'affaires de nos Maisons joaillères.

Porté par l'ensemble de nos Maisons, zones géographiques et canaux de distribution, le chiffre d'affaires de nos Maisons horlogères a progressé de 22 %, témoignant ainsi de leur fort attrait et de l'« iconisation » réussie de leurs créations. Les Maisons horlogères ont également bénéficié d'un intérêt grandissant et intergénérationnel pour les montres de haute qualité. Trois de nos Maisons ont atteint une taille significative, avec un chiffre d'affaires annuel se rapprochant du milliard d'euros. Il convient de noter le déplacement continu de la demande vers nos boutiques exploitées en propre, physiques et en ligne, ainsi que vers les boutiques franchisées mono-marque. Les ventes dans ces environnements de marque représentent plus de 70 % des ventes de nos Maisons horlogères. Leur marge opérationnelle a augmenté à hauteur de 24,8 %.

Notre secteur d'activité Autres, qui inclut désormais Watchfinder, a vu presque toutes ses Maisons afficher une forte croissance des ventes au sein de ses différents canaux de distribution et zones géographiques. Créativité et qualité d'exécution ont tiré la croissance des ventes à 27 % et porté la rentabilité à 56 millions d'euros. Chloé, Montblanc et Peter Millar, dont G/FORE, ont le plus contribué à la progression du chiffre d'affaires en valeur. Delvaux enregistre le plus fort taux de croissance. Nous veillons avec soin au développement à long terme de cette Maison pleine de promesses.

Le résultat d'exploitation et la marge opérationnelle du Groupe sont en hausse et s'élèvent à 2,7 milliards d'euros et 28,1 %

