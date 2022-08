Compagnie Financiere Richemont : La valeur du jour en Europe - Richemont clôt l'aventure YNAP

Richemont a annoncé la cession de 47,5% du distributeur de prêt-à-porter en ligne YOOX Net-A-Porter (YNAP) à Farfetch. L'homme d'affaires émirati Mohamed Alabbar va acquérir 3,2%. Est-ce suffisant pour tempérer les ardeurs des fonds activistes qui gravitent autour du géant du luxe ? Les investisseurs en tout cas apprécient. Le titre gagne 1,14% à 111,25 francs suisses. Cette opération entraînera une dépréciation de 2,7 milliards d'euros sans effet sur la trésorerie dans le compte de résultat consolidé de Richemont.



La plateforme de mode en ligne anglo-portugaise, par le jeu d'options, aura la possibilité de racheter le solde des actions YNAP.



Cette cession était attendue avec impatience depuis novembre dernier, date à laquelle Richemont avait évoqué des pourparlers avec Farfetch. En mai, le groupe suisse avait assuré que les discussions se poursuivaient, sans plus de détails.

L'opération met un terme à l'aventure ratée du propriétaire de Cartier et IWC dans les services numériques.



Début 2018, Richemont, déjà propriétaire de 24,97% d'YNAP, avait lancé une OPA sur le solde valorisant la société d'e-commerce environ 5,3 milliards d'euros, un prix jugé élevé à l'époque. Depuis, le groupe suisse a massivement investi pour la développer, mais en vain.



Cette filiale n'a cessé d'accumuler des pertes. Elle est de plus aujourd'hui largement distancée par sa concurrente Fairtech, sans compter la domination en Chine, marché clef du luxe, des géants de l'e-commerce Alibaba et JD.Com.



"C'est une excellente nouvelle pour Richemont, enfin. L'opération met fin à des années de sous-performance et d'investissements lourds dans YNAP", commente Vontobel cité par Reuters.