Hausse des ventes annuelles pour Richemont

Genève (awp) - Le groupe de luxe Richemont a enregistré une forte hausse du chiffre d'affaires sur l'exercice décalé 2022/2023, clos fin mars, dans un environnement marqué par une solide demande pour les produits de luxe. Son bénéfice net a, comme attendu, reculé en raison d'un effet comptable lié à la vente de la plateforme de vente en ligne Yoox Net-a-Porter (YNAP).

Au cours de la période sous revue, les ventes du propriétaire de la marque Cartier ont augmenté de 19% à 19,9 milliards d'euros, un résultat dit "record", indique vendredi un communiqué. La croissance organique pour sa part s'est inscrite à 14%.

La division joaillerie, constituée notamment de la marque Van Cleef & Arpels, a vu ses recettes bondir de 21% à 13,4 milliards tandis que l'horlogerie s'est enrobée de 13% à 3,9 milliards. La division "autres", constituée des marques de mode et accessoires ainsi que du spécialiste de la vente de montres d'occasion Watchfinder, a progressé de 19% à 2,7 milliards.

La croissance a été particulièrement forte au Japon (+45%) et en Europe (+30%) et Richemont relève l'Asie-Pacifique qui comprend la Chine a quelque avancée.

"Un solide rebond en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao après la levée des restrictions liées au Covid ont contribué au redressement de la région", souligne le groupe genevois.

Le bénéfice net a par contre chuté de 86% à 301 millions d'euros, en raison notamment d'un amortissement lié à la vente de la plateforme YNAP. Le bénéfice net des activités poursuivies s'est étoffé de de 60% à 3,9 milliards.

Le résultat opérationnel (Ebit) des activités poursuivies a pour sa part gagné 34% à 5,03 milliards et la marge correspondante s'est améliorée à 25,2%, après 22,4% un an plus tôt.

Les recettes sont supérieures au consensus de l'agence AWP, mais le bénéfice net est inférieur aux attentes moyennes des analystes.

Le conseil d'administration proposera le paiement d'un dividende de 3,50 francs suisses qui comprend un dividende extraordinaire de 1 franc, après 3,25 francs suisses il y a un an.

Le groupe Richemont, sans s'avancer sur le terrain des perspectives chiffrées pour l'exercice en cours, souligne que les différentes marques sont bien positionnées pour profiter de la forte demande pour le luxe.

lk/al