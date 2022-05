L'action Richemont chute après une copie annuelle mixte

Zurich (awp) - L'action Richemont cédait nettement du terrain vendredi à la Bourse, après la publication des chiffres annuels de l'exercice décalé 2021/2022, jugés comme mitigés.

A 9h30, le titre perdait 10% à 95,02 francs suisses dans un marché SMI en hausse de 0,58%.

Le propriétaire de Cartier a enregistré un chiffre d'affaires de 19,2 milliards d'euros (un peu plus de 19,7 milliards de francs suisses au cours du jour), un bond de 46% sur un an et de 44% hors d'effets de change, un chiffe au-dessus des attentes.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'est envolé de 129,4% à 3,39 milliards et la marge afférente a progressé à 17,7%, contre 11,2% un an plus tôt.

Les analystes d'UBS et Vontobel soulignent que ce dernier indicateur a raté le coche, notamment en raison d'une charge de 168 millions d'euros liés à la guerre en Ukraine.

"Sans l'Ukraine, l'Ebit pour le 2e semestre de Richemont serait de 12% en deçà de nos attentes", font remarquer les spécialistes d'UBS.

Richemont a gagné des parts de marché dans la joaillerie et l'horlogerie, soutient l'analyste de Vontobel, Jean-Philippe Bertschy. Il souligne également le haut niveau du flux de trésorerie (plus de 3 milliards) qui permet le paiement d'un dividende spécial.

"Malgré la rentabilité relativement basse, nous pensons que Richemont est dans une très bonne position pour bénéficier de la future demande. Le groupe doit cependant se concentrer sur son coeur de métier", fait remarquer Vontobel.

