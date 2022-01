L'action Richemont s'envole après un 3e trimestre solide

Zurich (awp) - L'action Richemont était très demandée mercredi à la Bourse suisse après la publication de son chiffre d'affaires du 3e trimestre pour son exercice décalé 2021/2022, clos en décembre. Les résultats sont nettement supérieurs aux attentes des analystes.

A 9h50, le titre Richemont affichait la hausse la plus prononcée parmi les valeurs vedettes de la Bourse zurichoise. Il s'enrobait de 7,4% à 144 francs suisses dans un marché SMI en baisse de 0,2%. Swatch (+3,6% à 299,90 francs suisses), en deuxième position, profitait également des nouvelles du jour.

Durant la période sous revue, qui comprend les ventes liées à Noël, une période cruciale pour le groupe, les recettes se sont inscrites à 5,66 milliards d'euros (5,87 milliards de francs suisses), soit une hausse sur un an de 35% et de 32% hors effets de change.

En comparaison avec la période avant-crise pandémique, les recettes se sont envolées de 36% et de 38% hors effets de change. Au plus fort de la pandémie, les ventes de Richemont et du secteur du luxe en général s'étaient effondrées en raison de la fermeture des boutiques et de l'absence de touristes.

"Le chiffre d'affaires du 3e trimestre dépasse les pronostics les plus optimistes", fait remarquer Jean-Philippe Bertschy, l'analyste de Vontobel. Il souligne la solidité des ventes générées par les boutiques du groupe et la bonne performance du Japon . Il rappelle en outre que la joaillerie continue à représenter la locomotive de Richemont.

Prévisions revues à la hausse

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) salue également les chiffres publiés par le groupe de luxe, au-dessus de ses attentes. L'analyste Patrik Schwendimann note que pour la première fois l'Europe et le Japon sont parvenus à dépasser le niveau avant-crise.

Même son de cloche du côté d'UBS, qui relève que la copie "impressionnante" rendue par le propriétaire de Cartier montre qu'il n'y a pas de décélération du secteur du luxe, comme certains le craignaient. Les chiffres publiés relancent également la discussion sur la marge du deuxième semestre. Cette dernière devrait s'approcher des niveau du premier semestre (38%) malgré les propos prudents de la direction lors de la publication des chiffres des six premiers mois, pensent les analystes d'UBS.

Bon nombre d'analystes s'apprêtent à revoir à la hausse leurs prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

La Banque Royale du Canada (RBC) note cependant que Richemont n'a pas communiqué sur les avancées du projet de collaboration entre la plateforme de vente en ligne de produits de luxe Yoox-net-a-porter (Ynap), une filiale du Genevois essuyant des pertes, et le britannique Farfetch.

lk/ol/jh