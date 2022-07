La valeur du jour en Europe - Richemont malmené malgré des ventes solides

Richemont cède 4,9% à 95,98 francs suisses, occupant ainsi la dernière place du SMI à Zurich. Le géant suisse du luxe a dévoilé des ventes trimestrielles supérieures aux attentes, mais cette performance est éclipsée par le repli de 2,6% du PIB chinois au deuxième trimestre clos fin juin. A l'image du reste du secteur, le propriétaire de Cartier et Van Cleef & Arpels est fortement exposé au marché chinois. Effectivement, le groupe a souffert en Chine, ses ventes y ont chuté de 37% en raison des restrictions sanitaires. Pour autant, le reste du monde a plus que compensé.



Au premier trimestre de son exercice 2022/2023, soit entre début avril et fin juin, Richemont a réalisé un chiffre d'affaires de 5,264 milliards d'euros, en hausse de 20%. La croissance organique est ressortie à 12%. Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 5,156 milliards, en croissance organique de 9,4%.



L'Asie-Pacifique, première région du groupe en termes de ventes, a accusé une baisse de 15% en organique à 1,78 milliard d'euros en raison des confinements en Chine.



Dans les Amériques en revanche, le luxe se porte bien. Les ventes ont grimpé de 25% à 1,344 milliard. Tendance plus dynamique encore en Europe où les ventes ont bondi de 42% à 1,29 milliard. Au Moyen-Orient et Afrique, la croissance est ressorti à 6% (429 millions d'euros de ventes). Au Japon, la croissance est impressionnante : +83% à 421 millions.



Par segments, la joaillerie a grimpé de 12% à 3,015 milliards. Les montres, en difficultés ces dernières années, ont retrouvé la santé. Le chiffre d'affaires de la branche portée par IWC et Jaeger-Lecoultre a progressé de 10% à 1,002 milliard. En revanche, la division "on line" est à la peine avec une croissance de 2% à 691 millions.



Richemont n'a pas de dévoilé de prévisions chiffrées. En revanche, il a adressé un message rassurant sur la Chine. Si les ventes ont chuté de 37% dans le pays, ce déclin s'est ralenti au mois de juin avec une baisse de seulement 12%.