Les États-Unis sont en train de réévaluer les éléments les plus stricts de l'interdiction des diamants russes provenant du Groupe des sept grandes démocraties, après l'opposition des pays africains, des polisseurs de pierres précieuses indiens et des bijoutiers new-yorkais, selon sept sources.

Le train de sanctions, adopté en décembre et comprenant une interdiction dans toute l'Union européenne, représente l'un des plus grands bouleversements de l'industrie depuis des décennies.

Deux des sources au fait des négociations ont déclaré que les Américains s'étaient déconnectés des groupes de travail du G7 sur les contrôles stricts, l'une d'entre elles les décrivant comme "présents mais ne s'engageant pas".

Le département d'État américain s'est refusé à tout commentaire.

Un haut fonctionnaire de l'administration Biden a déclaré que Washington n'avait pas changé de position et que les États-Unis continueraient à travailler avec le G7.

"Nous voudrons nous assurer que nous trouvons le bon équilibre entre le fait de nuire à la Russie et celui de veiller à ce que tout soit applicable", a déclaré ce fonctionnaire, qui a refusé d'être nommé parce qu'il n'était pas autorisé à s'exprimer publiquement sur les négociations.

Les sanctions du G7 ont pour but de frapper une autre source de revenus pour l'effort de guerre du Kremlin en Ukraine, même si, avec environ 3,5 milliards de dollars, selon les résultats 2023 de la société minière publique russe Alrosa, les diamants ne représentent qu'une petite fraction des bénéfices que Moscou tire du pétrole et du gaz.

Depuis le mois de mars, les importateurs des pays du G7 doivent certifier eux-mêmes que les diamants ne proviennent pas de Russie, premier producteur mondial de diamants bruts. Des sanctions ont été imposées sur les importations directes de pierres précieuses russes en janvier.

À partir de septembre, l'interdiction de l'UE exigera que les diamants de 0,5 carat et plus passent par Anvers, une plaque tournante séculaire du diamant en Belgique, pour une certification de traçabilité utilisant la blockchain - le grand livre numérique utilisé par les crypto-monnaies.

Des sources ont déclaré que les puissances du G7 avaient convenu qu'Anvers serait la première plaque tournante logique, d'autres devant être ajoutées ultérieurement.

Mais trois des sources ont déclaré que Washington s'était refroidi sur l'application de la traçabilité et que les discussions sur la mise en œuvre de la traçabilité étaient au point mort.

Le fonctionnaire de l'administration Biden a déclaré que l'engagement de mettre en œuvre un mécanisme de traçabilité d'ici le 1er septembre s'appliquait à l'Union européenne, et non aux États-Unis, citant les termes d'une déclaration des dirigeants du G7 en décembre.

"Nous devons procéder d'une manière qui tienne compte des préoccupations des partenaires africains et des producteurs africains, des partenaires de l'Inde et des Émirats arabes unis (...) et qui permette également à l'industrie américaine d'y trouver son compte", a déclaré le responsable.

"Existe-t-il un mécanisme de traçabilité qui réponde à toutes ces questions ? Nous n'avons pas abandonné l'idée... d'un autre côté, nous ne pouvions pas nous engager à ce que ce mécanisme soit mis en place d'ici le 1er septembre.

Les présidents de l'Angola, du Botswana et de la Namibie ont écrit aux dirigeants du G7 en février pour leur dire qu'un point d'entrée prédéterminé pour le marché du G7 serait injuste, empiéterait sur les libertés et nuirait aux revenus. Ces trois pays représentent 30 % de la production de diamants.

L'Italie, qui assure la présidence du G7, a refusé de commenter la position des États-Unis.

Tout assouplissement de l'interdiction progressive risque de laisser des failles et de permettre aux diamants russes d'entrer dans les boutiques de New York, Londres et Tokyo - une menace mise en évidence lorsque les autorités belges ont saisi en février des pierres russes présumées d'une valeur de plusieurs millions de dollars.

Les partisans des sanctions affirment qu'un mécanisme de traçabilité est nécessaire pour mettre en place une interdiction solide et que, sans l'engagement total des États-Unis, qui représentent 50 % du marché de la joaillerie diamantaire du G7, elles ne peuvent être efficaces. Ils ont attribué une partie de la réticence de l'industrie à la crainte d'une plus grande transparence du marché.

Un fonctionnaire belge au fait des négociations a déclaré qu'il était primordial de maintenir la détermination à combler les lacunes.

CERTIFICATION À LA SOURCE

Une précédente interdiction américaine des diamants russes excluait les pierres polies ailleurs, ce qui permettait aux diamants traités en Inde et échangés dans des centres comme Dubaï d'atteindre le marché américain.

L'interdiction du G7 fait suite à des mois de querelles entre les capitales occidentales.

Les exploitants de mines de diamants, tels que De Beers, une unité d'Anglo American, les tailleurs indiens et les détaillants en bijouterie ont fortement milité contre l'interdiction. Ils affirment que les mesures sont mal conçues, qu'elles vont accroître la bureaucratie et gonfler les prix.

De Beers a déclaré à Reuters qu'elle était favorable à une interdiction, mais que les pays producteurs de diamants devraient certifier l'origine à la source.

"Les possibilités d'infiltration de diamants russes dans la chaîne d'approvisionnement légitime, et la probabilité qu'ils le fassent, sont en fait plus élevées lorsque l'on s'éloigne de la source", a déclaré la société.

Virginia Drosos, directrice générale de Signet, le plus grand détaillant de bijoux en diamants au monde, a exhorté le gouvernement américain, dans une lettre dont Reuters a pris connaissance, à "s'opposer [...] à la solution belge du G7".

La Belgique a mis en place un programme pilote de traçage basé à Anvers auquel participent une vingtaine d'acheteurs de diamants, dont les groupes de luxe français LVMH et Kering ainsi que le suisse Richemont, a déclaré l'une des sources.

Un porte-parole de LVMH a déclaré que sa marque Tiffany & Co y participait. Kering et Richemont n'ont pas fait de commentaires.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré à Reuters en mars qu'il était ouvert à l'établissement d'autres centres de certification s'ils correspondaient aux normes d'Anvers, et que les inquiétudes étaient inévitables.

"Si vous mettez en œuvre quelque chose qui change la donne, il faut du temps pour résoudre certains problèmes. (Reportage de Julia Payne à Bruxelles et de Dmitry Zhdannikov à Londres ; reportages complémentaires de Daphne Psaledakis à Washington, Brian Benza à Gaborone, Miguel Gomes à Luanda et Mimosa Spencer à Paris ; rédaction de Richard Lough et Emelia Sithole-Matarise)