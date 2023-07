Les actions européennes ont chuté lundi, le groupe de luxe Richemont s'effondrant en raison d'une croissance organique des ventes plus faible que prévu et d'une croissance économique terne en Chine qui a suscité des inquiétudes quant à la demande de la deuxième plus grande économie du monde.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en baisse de 0,3% à 8h02 GMT, les géants du luxe étant en première ligne de la pression vendeuse.

Les actions de Richemont, la deuxième plus grande entreprise de luxe au monde, ont chuté de 8,0 % et étaient sur le point de connaître leur plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis plus d'un an après que la faiblesse des Amériques ait pesé sur la croissance des ventes organiques du premier trimestre.

"Jusqu'à présent, la consommation aux États-Unis a remarquablement bien résisté, malgré le resserrement agressif de la Fed. Les résultats de Richemont suggèrent que nous commençons à voir cette réduction des dépenses", a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital. Les actions d'autres géants du luxe tels que LVMH, l'entreprise européenne la plus précieuse, Hermes et Kering ont perdu entre 1 % et 3,7 %.

L'indice des biens personnels et ménagers, qui regroupe les entreprises de luxe, a été le plus grand perdant du secteur, avec une baisse de 2,2 %. Les données signalant que l'économie chinoise s'est développée à un rythme faible au deuxième trimestre en raison d'une demande plus faible, ce qui a renforcé la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils mettent en place davantage de mesures de relance, ont encore dégradé le sentiment lundi.

"Nous nous retrouvons avec une image de ralentissement de la consommation américaine et chinoise, et le marché réagit à cette double mauvaise nouvelle en baissant les prix des actions", a déclaré M. Cole.

Le secteur minier a été le deuxième plus gros perdant, avec une baisse de 1,4 %, car les inquiétudes concernant la demande de la Chine, le principal consommateur, ont pesé sur les prix des métaux...

L'indice de référence STOXX 600 a enregistré la semaine précédente sa plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis la fin du mois de mars, grâce aux espoirs que la Réserve fédérale pourrait mettre un terme à son cycle de hausse des taux peu après juillet, compte tenu du ralentissement de l'inflation aux États-Unis.

Toutefois, les analystes ont mis en garde contre le fait que d'autres grandes banques centrales, en particulier la Banque d'Angleterre, ont encore du chemin à faire en termes de resserrement.

Les bénéfices sont également au centre de l'attention, avec des poids lourds tels que Tesla qui devraient publier leurs résultats cette semaine, après que les grandes banques américaines ont lancé la saison des résultats du deuxième trimestre vendredi.

Les actions de Banco BPM ont augmenté de 2,1 % après que la banque italienne a conclu un accord de paiement avec le fonds d'investissement privé FSI.

Ce mouvement a permis au sous-indice des banques de gagner 0,5 %, tandis que les actions du secteur de la santé ont également contribué à limiter les pertes sur le STOXX 600.

Argenx SE a bondi de 26 % pour atteindre le sommet de l'indice de référence grâce aux résultats positifs de l'étude sur son médicament contre les troubles neurologiques.