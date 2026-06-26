Alors que le luxe traverse une année compliquée en Bourse, Richemont se présente comme l'exception. Depuis le début de l'année, Kering dégringole de 10%, LVMH de 23% et Christian Dior de 22%. Le groupe suisse, lui, résiste, affichant une progression de plus de 8%.

Fin mai, Richemont a encore confirmé sa résistance en publiant une série de résultats solides. Sur son exercice clos fin mars 2026, le groupe a atteint 22,4 MdsEUR de chiffre d’affaires, signant sa meilleure performance depuis cinq ans. Le résultat opérationnel ressort à 4,5 MdsEUR, avec une marge encore élevée de 20%, malgré les effets de change défavorables, la hausse du prix de l’or et certains coûts non récurrents.

Le luxe patrimonial

Le moteur de cette résistance, c’est la joaillerie. Cartier et Van Cleef & Arpels dominent le portefeuille, aux côtés des maisons Buccellati et Vhernier.

Sur l’exercice clos fin mars 2026, les Maisons de joaillerie ont généré 16,5 MdsEUR de chiffre d’affaires. Elles représentent plus de 70% de l’activité du groupe.

La joaillerie est plus défensive que la mode. Un bijou Cartier ou Van Cleef se transmet, s’offre, se conserve. Il est même parfois perçu comme un achat patrimonial. Alors qu’une pièce de mode (vêtement, chaussure, doudoune… ) est liée à une tendance. Elle dépend d’une collection saisonnière ou d’un directeur artistique.

Le luxe de la mode

En face, le chiffre d’affaires de Kering a reculé de 13% en 2025, à 14,7 MdsEUR. Le résultat opérationnel courant a chuté de 33%. Le groupe français traverse une phase compliquée. Il dépend encore fortement de Gucci. Et ses ventes ont baissé de 22% en publié et de 19% en comparable.

C’est la marque centrale du groupe : quand elle ralentit, tout Kering perd en visibilité. Gucci cherche à se réinventer mais le redressement d’une maison de mode prend du temps. Il faut retravailler l’image, les collections, la distribution, le positionnement des prix et la désirabilité des produits.

Après le départ du directeur artistique Alessandro Michele fin 2022, la maison a nommé Sabato De Sarno en 2023, avant d’annoncer l’arrivée de Demna en juillet 2025. Ce rythme de changements montre la difficulté de Gucci à retrouver une identité créative assez forte pour relancer la demande.

Le groupe compte quand même certaines marques puissantes. Bottega Veneta résiste mieux que le reste grâce à sa marque plus discrète, moins centrée sur les logos et très haut de gamme. Le groupe peut également compter sur Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron ou encore McQueen. Mais le marché regarde d’abord Gucci. Tant que la marque italienne n'affiche pas une meilleure santé, le redressement de Kering est incertain.

Cartier n’a pas besoin de changer d’identité

La différence entre les deux maisons saute aux yeux. Cartier et Van Cleef reposent sur des codes très stables. Les collections iconiques, les lignes historiques et la puissance de marque jouent un rôle central. Richemont n’a pas besoin de changer l’identité de ses maisons tous les deux ans pour relancer la demande.

Kering, lui, est exposé au luxe de la mode. Quand une marque fonctionne, les résultats peuvent être extrêmement puissants. Mais quand la désirabilité diminue, la correction est violente. Une maison de mode doit sans cesse séduire de nouveaux clients et rester dans l’air du temps sans perdre son identité.

Richemont n’est pas intouchable

L’horlogerie reste le gros point faible de Richemont. Les Maisons horlogères, comme IWC, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin ou Piaget, sont encore très exposées à la Chine et au cycle des montres de luxe.

Sur l’exercice 2026, les horlogers spécialisés ont généré environ 3 MdsEUR de chiffre d’affaires, loin derrière la joaillerie. Leur rentabilité reste nettement plus faible que celle des Maisons de joaillerie. Autrement dit, tout le portefeuille de Richemont n’est pas aussi spectaculaire que le segment de la joaillerie.

La stabilité devient un luxe

Pendant longtemps, les investisseurs se sont rués sur le luxe presque les yeux fermés. La demande chinoise était forte, les marges progressaient, les prix montaient et les grandes maisons semblaient capables de traverser tous les cycles sans être trop impactées.

Mais avec le ralentissement récent, les investisseurs font désormais le tri. Les groupes les plus dépendants à la mode, aux collections et au renouvellement permanent sont mis de côté. Ceux qui reposent sur des catégories plus intemporelles, comme la joaillerie, inspirent davantage confiance.

Richemont n’est pas immunisé contre la crise, mais il dispose d’un moteur très solide. Cartier et Van Cleef offrent au groupe une visibilité que Gucci doit encore reconstruire chez Kering.