Prévisions Richemont: recettes annuelles à 19,6 milliards d'euros

Genève (awp) - Le géant genevois du luxe Richemont publiera vendredi 12 mai ses résultats 2022/23 (clos fin mars). Onze analystes ont livré leurs projections pour le consensus AWP.

2022/23E (en mio EUR) consensus AWP fourchette 2021/22A estimations chiffre d'affaires* 19'582 19'428 - 19'742 --- 11 - Jewellery Maisons 13'122 12'975 - 13'388 11'083 8 - Specialist Watchmakers 3895 3840 - 3991 3435 8 Ebit* 4799 4670 - 4912 --- 11 - marge (en %)* 24,5 23,8 - 25,1 --- 11 bénéfice net* 3575 3484 - 3685 --- 7 bénéfice net 640 422 - 866 2079 7 croissance organique ** (en %) 12,0 11,0 - 14,0 --- 10 (en CHF) dividende par action*** 2,58 2,00 - 3,50 3,25 10 * des activités poursuivies ** corrigé des effets de change *** incluant un dividende extraordinaire de 1,00 CHF/action l'exercice précédent

FOCUS: le marché du luxe, dont Richemont est un représentant important, a du succès. Les maisons horlogères comme Piaget, IWC ou Jaeger-LeCoultre mais aussi la marque phare de bijoux Cartier connaissent une forte croissance, bien que les incertitudes politiques et conjoncturelles pèsent. L'essor devrait se poursuivre, car une demande en hausse de la Chine est escomptée.

L'inflation comme les coûts sont aussi des thèmes de premier plan chez Richemont. Les produits de luxe ont vu leurs prix augmenter en plusieurs étapes, sans que la demande ralentisse.

Richemont ne prend plus en compte dans ses chiffres les résultats de sa filiale Yoox-Net-A-Porter (YNAP), cédée à Farfetch et qui est recensée dans la rubrique "assets held for sale".

OBJECTIFS: Richemont ne communique traditionnellement pas d'objectifs. Les investisseurs espèrent quand même des indications sur les tendances dans les marché importants que sont la Chine et les Etats-Unis. Au salon Watches & Wonders fin mars, le chef de Cartier, Cyrille Vigneron, a expliqué que la Chine affichait des signes de reprise après la levée des restrictions Covid, les consommateurs retrouvant le chemin des boutiques et voyageant de nouveau. Le patron s'est dit "prudemment optimiste" quant au développement de la demande dans le pays.

Le chef des finances de Richemont, Burkhart Grund, a à nouveau déclaré que la reprise en Chine serait lente, en raison de la hausse du chômage et des incertitudes du marché immobilier.

POUR MEMOIRE: selon Burkhart Grund, la crise de Credit Suisse n'a pas d'impact direct sur les activités et les finances de Richemont.

A l'occasion de Watches & Wonders, Cartier a fait savoir qu'elle se lançait dans la seconde main certifiée.

Au 1er trimestre, les exportations horlogères ont crû de 12%, avec des croissances à deux chiffres aux USA (+16%), en Allemagne, Italie (+15% chacun) ou en France (+17%).

Le groupe est coté en Afrique du Sud depuis avril.

Des rumeurs de rachat continuent de ressortir. A la mi-février, il a été question de l'intérêt de LVMH pour la marque Cartier.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, le titre fait partie des gagnants des "blue chips", avec un gain d'un quart quand le SMI a pris 8%. En 2022, il a progressé plus que la moyenne.

sr/an/mk/ck/al