Prévisions Richemont: ventes trimestrielles attendues à 4,05 milliards d'euros

Zurich (AWP) - Richemont présentera mercredi son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de son exercice 2020/21 (d'octobre à décembre). Huit analystes ont contribué à l'élaboration du consensus AWP.

T3 2020/21E (en mio EUR) consensus AWP Fourchette T3 19/20A estimations ventes groupe 4'045 3'910 - 4'150 4'156 8 - bijoux 2'208 2'134 - 2'275 2'162 7 - montres 709 680 - 727 818 7 - vente en ligne 723 670 - 773 670 7 - autres 417 391 - 444 522 7 (en %) T3 19/20A croissance organique -0,4 -4,0 - 3,0 4,0* 8 *à taux de change constants

FOCUS: la crise liée au coronavirus a malmené la filière horlogère suisse, qui se remet progressivement. Après la chute des ventes au printemps, en raison des confinements, la baisse estivale n'a pas été trop importante, comparée à l'année précédente, pour le groupe détenteur des marques Cartier, Piaget ou IWC. C'est surtout grâce aux consommateurs chinois qui achètent principalement dans leur pays, en raison des restrictions de voyage.

Cet appétit pour le luxe devrait profiter aux segments de produits les plus coûteux de Richemont. De plus, le groupe genevois investit massivement dans la vente en ligne en Chine depuis plusieurs années, ce qui devrait aussi avoir compensé la fermeture des boutiques en Europe.

OBJECTIFS: en règle générale, Richemont ne donne pas de pronostics sur ses performances commerciales. Le groupe se voit bien positionné pour pouvoir se développer à long terme.

POUR MEMOIRE: les exportations horlogères, un indicateur important de la branche, ont connu une dégringolade de 23,5% entre janvier et novembre. Les mois d'avril (-81%) et de mai (-70%) ont été les plus rudes, en raison des restrictions de voyages et des fermetures de magasins. La situation s'est ensuite améliorée, grâce notamment à la Chine. Durant le mois de novembre, les envois de montres à l'international se sont repliés de 3,2% sur un an à 1,94 milliard de francs suisses.

Au premier semestre, d'avril à septembre, les ventes de Richemont ont chuté de 26% à 5,5 milliards d'euros, ce qui représente une baisse de 25% hors effets de change. Au seul deuxième trimestre, le repli était de 5% et de 2% hors effets de change, après une diminution de 47% au premier partiel.

Début janvier, Geoffroy Lefebvre est devenu le nouveau directeur général de la plateforme de vente sur internet de produits de luxe Yoox Net-à-porter, détenue par Richemont. Il a dirigé l'expansion du e-commerce du groupe ces deux dernières années.

En novembre, le groupe genevois annonçait avoir conclu un accord de partenariat avec Farfetch et le groupe chinois Alibaba. Dans le cadre de cet accord, Richemont investira 300 millions de dollars dans Farfetch et Alibaba investira aussi 300 millions de dollars dans un convertible privé émis par Farfetch.

En octobre dernier, le propriétaire de Cartier a repris son programme de fidélisation des actionnaires, interrompu depuis le 9 septembre pour étudier l'impact d'une annulation de ses "depositary receipt" en Afrique du Sud et leur remplacement par des titres Richemont de classe A.

COURS DE L'ACTION: le titre profite actuellement de recommandations à l'achat et de relèvements d'objectif de cours. Pour Bernstein, le groupe tente de maîtriser à la fois son excédent de stocks et ses prix. Il y a aussi l'espoir d'un retour à la normale d'avant-Covid. Le titre s'échange autour de 84 francs suisses en ce moment, contre seulement 60 francs suisses début novembre.

