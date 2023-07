Genève (awp) - L'exploitant de marques de luxe Richemont présente lundi 17 juillet sa performance au premier trimestre de son exercice décalé 2023/24. Pas moins de 11 analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des pronostics:

T1 2023/24E (en mio EUR) cons. AWP fourchette T1 2022/23A estimations ventes du groupe* 5417 5120 - 5662 - 11 - Joaillerie 3639 3342 - 3806 3015 9 - Horlogerie 1119 1062 - 1171 1002 9 (en %) croissance**: 20,1 13 - 25 - 11 * activités poursuivies (hors YNAP) ** en monnaies locales (ML)

FOCUS: les experts prédisent au secteur du luxe un poursuite de son essor dans les années à venir, en dépit de la crise financière et des tensions géopolitiques. Après avoir atteint un nouveau record d'exportation en 2022 avec un volume de 25 milliards de francs suisses, l'industrie horlogère suisse s'apprête à en signer un nouveau, au vu de la performance réalisée au cours des cinq premiers mois de 2023.

L'ambiance favorable qui règne dans la branche du luxe devrait également se refléter dans les chiffres enregistrés par Richemont entre avril et juin. Les analystes s'attendent à une nouvelle poussée de croissance à deux chiffres, tant dans la joaillerie (Cartier et Van Cleef & Arpels) que dans l'horlogerie (Piaget, IWC et Jaeger-LeCoultre).

L'évolution s'annonce cependant différente selon les régions. Aux États-Unis, la croissance devrait s'être normalisée, alors qu'en Chine, on devrait assister à un redressement vigoureux dans le sillage de l'assouplissement des mesures sanitaires par Pékin. La croissance la plus marquée est celle attendue en Asie (hors Japon), devant l'Europe et la région Moyen-Orient/Afrique.

A noter que le chiffre d'affaires de Richemont ne prend plus en compte les recettes générées par sa filiale Yoox-Net-A-Porter (YNAP), cédée au commerçant en ligne britannique Farfetch et figurant désormais dans les comptes que comme "actif à vendre" jusqu'à la finalisation de la transaction, ce qui rendra toute base de comparaison sur un an difficile.

OBJECTIFS: Richemont ne communique habituellement pas d'objectifs commerciaux. Dans le cadre de la publication des chiffres trimestriels, les investisseurs peuvent espérer glaner quelques indications sur les tendances de marchés importants comme les Etats-Unis ou la Chine.

Lors de la publication des résultats annuels en mai, le président du conseil d'administration Johann Rupert avait dit s'attendre au retour prochain des touristes chinois dans les boutiques de Cartier, Piaget ou IWC. La reprise avec les consommateurs de l'Empire du Milieu devrait toutefois s'avérer plus lente qu'avec ceux du pays de l'oncle Sam.

POUR MÉMOIRE: la direction de Richemont a vu sa rémunération augmenter nettement en 2022/23, mais moins qu'au cours au cours de l'exercice précédent. Le directeur financier (CFO) Burkhart Grund a touché près de 7 millions de francs suisses de plus que le directeur général (CEO) Jérôme Lambert.

La compagnie financière genevoise a par ailleurs lancé un nouveau programme de rachat d'actions, qui a démarré le 22 mai et dans le cadre duquel jusqu'à 10 millions d'actions de type A doivent être rachetées.

COURS DE L'ACTION: la nominative Richemont figure parmi les favoris des valeurs vedettes de la Bourse suisse depuis le début de l'année. Alors que le marché SMI a stagné, l'action s'est appréciée d'un quart. L'an dernier déjà, le titre avait connu une progression supérieure à la moyenne.

site web: www.richemont.com

