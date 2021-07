Richemont: Le chiffre d'affaires a plus que doublé au T1, porté par la joaillerie aux Etats-Unis

ZURICH (Reuters) - Le groupe Richemont, propriétaire entre autres de Cartier, a annoncé vendredi que son chiffre d'affaires trimestriel avait plus que doublé à taux de change constant, l'impact de la pandémie ayant diminué et ses marques de joaillerie ayant enregistré de bonnes performances sur le continent américain.

Les ventes de produits de luxe ont repris cette année après s'être fortement contractées en raison de la pandémie de COVID-19, Richemont en profitant plus que d'autres grâce à sa position de leader dans la catégorie joaillerie.

Le chiffre d'affaires du deuxième groupe mondial de produits de luxe a ainsi atteint 4,397 milliards d'euros au premier trimestre fiscal à fin juin, en hausse de 129% sur un an à changes constants et de 22% par rapport au même trimestre en 2019, avant l'apparition de l'épidémie de COVID-19.

Richemont, qui a récemment racheté le maroquinier belge Delvaux, a également annoncé que son comité exécutif se concentrerait désormais sur la direction stratégique, l'allocation du capital et la gouvernance, tandis que les responsables des marques se concentreraient sur leur développement.

Par conséquent, les directeurs généraux des marques Cartier et Van Cleef & Arpels, ainsi que le responsable de la division mode et accessoires ne feront plus partie du comité exécutif.

Cartier et Van Cleef & Arpels "ont atteint une taille et une envergure qui nécessitent toute l'attention de leurs dirigeants et le soutien du groupe" pour poursuivre leur croissance, a déclaré le président de Richemont, Johann Rupert.

(Reportage Silke Koltrowitz, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)