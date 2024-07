RICHEMONT : Oddo BHF ajuste son objectif de cours

Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 5 268 ME au 1er trimestre, Oddo BHF s'attendait à 5 292 ME et le consensus Visible Alpha le plus récent était à 5 278 ME.



La croissance organique pour le trimestre est en ligne à 1% (Oddo BHF visait +0.7%, le léger écart négatif observé provient du change) et vient après un score de +1.9% au trimestre précédent (4ème trimestre de l'exercice à fin mars 2024).



'Elle reflète une accélération de la baisse des ventes en Asie Pacifique à -18% (T4 : -12%) avec une grande Chine à -27% tandis que les évolutions en Europe et aux Amériques ressortent toujours favorables à +5% (T4 :+7%) et +10% (T4 : +12%) et que le Japon continue à bénéficier à plein du tourisme asiatique (notamment chinois) à +59% (T4 : 41%)' indique le bureau d'analyses.



Maisons Joaillères affiche une progression de 4% (Oddo BHF s'attendait à 2.5%, on était à 3% au trimestre précédent) tandis que Horlogers Spécialisés souffre plus visiblement à -13% (Oddo BHF -5%, le 4ème trimestre était ressorti à -1%).



'Le recul majeur des ventes en Grande Chine affecte principalement la division horlogère et au vu des résultats du 1er semestre de Swatch Group (Sous performance - OC 167 CHF, le recul à deux chiffres de cette division n'est qu'une demie surprise) indique Oddo BHF.



Le bureau d'analyses ajuste légèrement ses prévisions. 'Pour l'exercice à fin mars 2025, la croissance organique CA est attendue à 4.5% (contre 5%) et la marge d'EBIT à 23.6% (contre 23.7%, la marge sur l'exercice précédent était ressortie à 23.3%.) ce qui reflète une division Maisons Joaillères en croissance de 6.5% à cc et une marge d'EBIT à 33.2% (contre 33.1% sur l'exercice précédent)'.



'Pour l'exercice à fin mars 2026, nous tablons toujours sur une croissance organique de l'activité à 6.5% et une marge d'EBIT remontant à 24.6% (soit une croissance de 7.5% et une marge de 33.7% pour Maisons Joaillères)' rajoute Oddo BHF.



Oddo BHF confirme son conseil à Surperformance sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 161 francs suisses (contre 158 francs suisses). 'L'affaiblissement récent du CHF par rapport à l'euro nous permet de rehausser notre objectif à 161 CHF'.



'La performance en Joaillerie et la résilience de sa croissance hors Chine justifient une opinion relative favorable'.



