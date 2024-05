RICHEMONT : Stifel remonte son objectif de cours

Le 21 mai 2024 à 10:18 Partager

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Richemont tout en remontant son objectif de cours de 144 à 160 francs suisses, dans le sillage de prévisions d'EBIT rehaussées légèrement pour le groupe de luxe sur la période 2025-26.



'Une croissance plus forte que prévu pour les cohortes américaines et européennes a permis à Richemont de compenser un trimestre difficile pour le cluster chinois', met en avant le broker après la publication de ses résultats annuels.



Stifel souligne aussi qu'un bon contrôle de ses dépenses opérationnelles par le groupe helvétique sur le second semestre de son exercice 2024 a mitigé des vents contraires de changes significatifs sur ses marges.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.