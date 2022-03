Zurich (awp) - Le genevois Richemont a interrompu ses activités commerciales en Russie jeudi 3 mars. Il a ainsi réagi à la situation globale actuelle, a-t-il indiqué vendredi soir à AWP.

Le géant de la bijouterie et de l'horlogerie examine la situation actuelle dans la région et prendra le cas échéant les mesures qui s'imposent. Le 24 février dernier, Richemont avait déjà interrompu ses activités en Ukraine à cause de la guerre. Les collaborateurs concernés reçoivent le soutien financier, logistique et moral nécessaire afin de garantir leur bien-être.

Le genevois va par ailleurs procéder à une donation importante à Médecins sans frontières pour soutenir les activités humanitaires dans la région. Il n'a pas voulu préciser l'ampleur de cette donation.

Vendredi matin, Swatch avait indiqué que, si les magasins de ses différentes marques restaient ouverts pour l'instant en Russie, les livraisons depuis la Suisse avaient été gelées.

Swatch a gelé ses livraisons vers la Russie

Le groupe Swatch, qui contrôle notamment les marques Omega, Longines et Swatch, analyse actuellement la situation, a indiqué vendredi à AWP un porte-parole. La filiale Swatch Group Russie poursuit pour l'instant son activité avec l'ensemble de ses employés. Les magasins restent ouverts.

En raison de "la situation générale difficile", l'entreprise n'exporte plus vers la Russie, selon Swatch. Le nombre de magasins et d'employés dans le pays n'est pas connu et le groupe ne publie pas de chiffres sur l'évolution des ventes pays par pays.

En 2021, l'ensemble des marques horlogères suisses ont envoyé vers la Russie des montres pour une valeur de 260,1 millions de francs suisses (prix export), en hausse de 35%. La banque UBS estime que Swatch génère 2 à 3% de ses ventes en Russie et Richemont environ 2%.

cg/rp