Richemont : accord avec Farfetch sur YNAP

Richemont annonce l'acquisition par Farfetch et Symphony Global, véhicule d'investissement de Mohamed Alabbar, de participations respectives de 47,5% et 3,2% dans YNAP, et l'accord pour Richemont et YNAP d'adopter chacun Farfetch Platform Solutions.



Cette opération s'inscrit dans la vision de Richemont de faire de YNAP (Yoox Net-A-Porter), une plateforme neutre sans actionnaire majoritaire, un mécanisme d'options ouvrant en outre la voie à l'acquisition potentielle par Farfetch des actions restantes de YNAP.



La maison de luxe helvétique ajoute que la réalisation de la phase initiale de la transaction, soumise à un certain nombre de conditions, notamment l'obtention de certaines approbations antitrust, devrait être achevée avant la fin de l'année civile 2023.



