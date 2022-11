Richemont accuse une perte semestrielle

Zurich (awp) - Le groupe de luxe Richemont a essuyé au cours du premier semestre de son exercice décalé une perte de 766 millions d'euros en raison d'un effet comptable lié à la vente de la plateforme Yoox-Net-A-porter. Ajusté de cet effet unique, le gain s'est inscrit à 2,1 milliards.

Le bénéfice opérationnel des activités poursuivies entre avril et septembre a grimpé de 26% sur un an à 2,7 milliards d'euros et la marge s'est établie à 28,1%, une amélioration de 30 points de base.

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies est de 9,68 milliards, un bond de 24% en rythme annuel et de 16% à taux de change constant.

La joaillerie, principale division, a vu ses ventes grimper de 24% à 6,3 milliards et son bénéfice opérationnel a pris 22% à 2,35 milliards tandis que la marge afférente a baissé de 80 points de base à 37,1%.

Le chiffre d'affaires de l'horlogerie qui comprend des marques comme IWC a augmenté de 22% à 2,04 milliard. Le bénéfice opérationnel a gagné 35% à 506 millions et la marge correspondante s'est enrobée de 240 points de base à 24,8%.

Au niveau des régions, l'Europe a enregistré des recettes en hausse de 45% à 2,18 milliards, l'Asie-Pacifique a pris 3% à 3,76 milliards et les Amériques 40% à 2,2 milliards.

Les résultats sont supérieurs au consensus AWP.

