Richemont : création d'un capital conditionnel

18/11/2020

La création d'un capital conditionnel a été approuvée par les actionnaires de Richemont, réunis en assemblée générale extraordinaire le 17 novembre. Le groupe a publié ce matin les détails de son plan de fidélisation des actionnaires.



Dans le cadre de ce dispositif, des bons de souscription (warrants) seront proposés aux actionnaires à compter du 27 novembre et côtés à la SIX Swiss Exchange.



Le prix d'exercice, c'est-à-dire le prix auquel les porteurs de warrants A pourront acheter une action Richemont A, a été fixé à 67 CHF. Il faudra par ailleurs détenir 67 warrants pour pouvoir acheter une action.



