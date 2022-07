Richemont : croissance à deux chiffres du CA au 1er trimestre

Le groupe enregistre une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires au 1er trimestre (clos au 30 juin) à 5 264 ME à taux de change réels (+20%) et à taux de change constants (+12%).



Maisons joaillerie enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de 20% à taux de change réels (+12% à taux constants). Le secteur Horlogers spécialisés est en croissance de 18% à taux de change réels (+10% à taux constants). L'activité Distributeurs en ligne est en hausse de 8% aux taux de change réels (+2% à taux constants).



La croissance des ventes a été tirée par de fortes hausses à deux chiffres en Europe, dans les Amériques et au Japon. Les ventes en Europe ont augmenté de 42%. La croissance a été forte sur tous les marchés, en particulier en France où les ventes ont augmenté à trois chiffres. Les ventes en Chine continentale ont diminué de 37 % pour le trimestre, bien que le taux de baisse se soit atténué à 12 % en juin.



Tous les canaux ont enregistré une croissance des ventes. Les ventes au détail ont augmenté de 18 %, tirées par des hausses à deux chiffres dans tous les secteurs d'activité et des performances remarquables en Europe, dans les Amériques et au Japon.



La trésorerie nette du Groupe au 30 juin 2022 s'élève à 5,4 milliards d'euros (2021 : 3,6 milliards d'euros).



