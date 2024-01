Richemont : dans le vert après deux analyses positives

Le titre est en hausse à la Bourse de Zurich (+0,5%) profitant de plusieurs analyses positives.



Oddo BHF estime que la croissance est plutôt robuste au 3ème trimestre à +8% avec une hausse à deux chiffres pour Maisons Joaillères. L'analyste confirme son conseil à Surperformance et relève son objectif de cours à 135 francs suisses (contre 130 francs suisses).



' Le CA T3 groupe ressort à 5 593 ME soit +4% y/y et +8% y/y tcc (le T2 était ressorti à +5%). Nous tablions sur une croissance d'ensemble à +7.2% au T3 (prévision CA à 5 554 ME) et le consensus Visible Alpha était lui à c.+6% pour une estimation CA à 5 493 ME ' souligne le bureau d'analyses. ' La publication montre par conséquent une surprise positive de +1%/+2% '.



' Par division, Maisons Joaillères sort à +12% y/y tcc pour le T3 à 3 952 ME après +9% sur le T2 (nous tablions sur +9%), Horlogers Spécialisés à +3% soit 939 ME après -4% au T2 (nous attendions +3%) '.



L'analyste a remonté sa prévision de croissance pour le T4 de +0% à +2% en y/y tcc avec

Maisons Joaillères à +3% contre +0%, ce qui conduit l'analyste à relever ses prévisions annuelles mars 2024 de +1% au niveau du CA et de l'EBIT.



' Notre scénario prévisionnel pour les exercices suivants n'évolue qu'à la marge. Croissance attendue à +6.0% à tcc sur mars 2025 (Maisons Joaillères à +7%) et +6.6% sur mars 2026 (Maisons Joaillères à +7.5%). Marge EBIT groupe attendue à 23.8% sur mars 2025 par rapport à la prévision mars 2024 remontée de 23.3% à 23.4%, marge mars 2026 attendue à 24.8% ' rajoute Oddo BHF.



UBS estime que les inquiétudes sont écartées au 3ème trimestre et qu'il n'est pas encore trop tard pour acheter.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 149 francs suisses (contre 136 francs suisses) ce qui représente un potentiel de hausse de 28% par rapport au cours actuel.



' Nous augmentons nos estimations à la suite des résultats ' révolutionnaires ' du troisième trimestre, qui ont prouvé le modèle économique moins cyclique de CFR - nous prévoyons une nouvelle réévaluation des actions ' indique UBS.



' Le chiffre d'affaires du groupe au T3 est de 5 593 MEUR (+2% par rapport à l'estimation de 5 459 MEUR d'UBSe), avec une croissance organique des ventes de +8% (estimation d'UBSe +5%) ' souligne le bureau d'analyses.



