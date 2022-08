Richemont demande aux actionnaires de rejeter le candidat de Bluebell au conseil d'administration

ZURICH, 8 août (Reuters) - Richemont a demandé à ses actionnaires de rejeter un candidat proposé par Bluebell Capital Partners pour l'élection au conseil d'administration du groupe de luxe lors de sa prochaine assemblée générale annuelle.

Bluebell cherche à obtenir un siège au conseil d'administration pour Francesco Trapani, ancien directeur de la marque de luxe italienne Bulgari et cofondateur de Bluebell, lors de l'assemblée qui se tiendra le 7 septembre.

Le fonds activiste souhaite que Richemont, propriétaire de la marque Cartier, se concentre sur la joaillerie et l'horlogerie, affirmant que cela pourrait doubler le prix de son action à moyen terme.

Bluebell souhaite également porter le nombre minimum de membres du conseil d'administration à six et avoir un nombre égal de représentants des actionnaires propriétaires d'actions de type "A" et "B" au conseil, alors que le président de Richemont, Johann Rupert, possède toutes les actions B non cotées, qui représentent 51% des droits de vote de la société.

"Après mûre réflexion, le conseil d'administration recommande de voter contre la désignation du candidat de Bluebell comme représentant des détenteurs d'actions 'A' et contre l'élection de cette personne au conseil d'administration", a déclaré Richemont lundi.

"Le conseil recommande en outre de voter contre les modifications des statuts de la société proposées par Bluebell", a ajouté, l'entreprise, et propose à la place la directrice indépendante Wendy Luhabe comme représentante de ces actionnaires.

Bluebell a déclaré à Reuters le mois dernier investir depuis un an et demi dans Richemont et détenir une participation d'une valeur de 105 millions de francs suisses (107.51 million d'euros) (Reportage de John Revill ; version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)