Genève (awp) - Richemont étoffe sa direction générale. Le géant genevois du luxe a nommé à compter de vendredi la responsable du personnel et directrice générale des régions, Patricia Gandji, au sein de l'organe exécutif.

Entrée chez Richemont en 2007 et nommée en 2017 directrice générale des régions pour le groupe, Mme Gandji assume en plus de ses premières attributions la direction du personnel en tant que "Chief People Officer", précise vendredi la multinationale. De nationalité allemande et domiciliée à Genève, Mme Gandji dispose d'une expérience de direction diversifiée dans le secteur du luxe.

Titulaire d'une maîtrise de la haute-école de Landshut, en Allemagne, Mme Gandji a commencé sa carrière dans l'industrie de la mode en Italie et en Allemagne où elle a occupé différents postes opérationnels et stratégiques. De 2007 à 2016, elle a assumé plusieurs fonctions clefs au sein de Cartier, tout d'abord en tant que directrice de la vente au détail pour l'Europe du Nord en Allemagne, puis comme directrice générale pour l'Europe du Nord dès 2008, et, à compter de 2014, comme responsable pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Patricia Gandji continuera à rapporter à Jérôme Lambert, directeur Général de Richemont.

