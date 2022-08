Richemont gagne des soutiens contre la candidature de Bluebell

Genève (awp) - Le groupe de luxe Richemont a trouvé dans l'influente société de conseils aux actionnaires ISS un allié de poids en vue de l'élection au conseil d'administration du 7 septembre. Dans un rapport, ISS conseille en effet aux actionnaires de rejeter la candidature de Francesco Trapani, soutenu par Bluebell Capital.

Bluebell "n'a pas suffisamment démontré qu'un changement au conseil d'administration était nécessaire", lit-on dans le rapport. Les actionnaires sont appelés à réélire la candidate sortante Wendy Luhabe.

En juillet, le fonds activiste Bluebell Capital Partners, qui possède 0,2% de Richemont, avait proposé un candidat issu de ses propres rangs pour le conseil d'administration du groupe genevois, en la personne de Francesco Trapani, ancien directeur de Bulgari et selon les médias cofondateur de Bluebell.

Le capital-actions de Richemont comprend 522 millions d'actions nominatives de type "A" d'une valeur de 1 francs suisses et autant de type "B" valant 10 centimes chacune. Ces dernières sont détenues par la holding familiale du président de l'entreprise Johann Rupert, qui possède ainsi 10% de l'ensemble du capital-actions. Avec un droit de vote de 1:1, elle contrôle environ 50% des voix, ce qui déplait à Bluebell.

Bien qu'ISS rejette la candidature de Francesco Trapani, le cabinet n'est pas d'accord avec Richemont sur toute la ligne non plus. Ainsi, Bluebell a également proposé de modifier les statuts afin de porter le nombre minimum d'administrateurs à six, contre trois actuellement, avec une représentation égale des actionnaires de type A et de type B. Ces propositions sont "dans le meilleur intérêt des actionnaires", écrit ISS.

En outre, un vote contre les membres non indépendants du comité d'audit est justifié, car l'indépendance des membres et du président n'est pas garantie. Enfin, ISS rejette également la proposition relative à la rémunération variable des cadres dirigeants, car il existe "un certain nombre de préoccupations concernant les pratiques et les résultats en matière de rémunération au cours de l'année".

