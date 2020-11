Richemont: partenariat avec Farfetch et Alibaba, 300 mio USD investis

Genève (awp) - Le groupe genevois de marques de luxe Richemont a conclu un accord de partenariat avec Farfetch et le groupe chinois Alibaba. Dans le cadre de cet accord, Richemont investira 300 millions de dollars dans Farfetch, a-t-il indiqué jeudi soir. En plus de Richemont, Alibaba investira aussi 300 millions de dollars dans un convertible privé émis par Farfetch.

Alibaba et Richemont vont aussi investir chacun 250 millions de dollars dans une nouvelle coentreprise chinoise avec Farfetch et détiendront ensemble 25% de cette nouvelle société. Celle-ci comprendra l'exploitation de places du marché de Farfetch en Chine. Par ailleurs, Alibaba et Richemont ont une option pour prendre 24% supplémentaires dans Farfetch China, trois ans après la création de la coentreprise.

Les partenaires vont aussi examiner les possibilités supplémentaires pour une collaboration étroite avec des entreprises américaines d'e-commerce. L'objectif est d'offrir des services pour des marques de luxe. Les investissements d'Alibaba et Richemont et la création de la coentreprise seront probablement finalisés au 1er semestre de 2021, pour autant que toutes les conditions prévues soient remplies.

Farfetch a été créée en 2008 par l'entrepreneur portugais José Neves. Son modèle commercial se différencie des autres commerçants en ligne par le fait que la page internet fonctionne comme une place de marché virtuelle. Celle-ci permet à de petites boutiques du monde entier d'écouler leurs marchandises en payant une commission.

kw/rp