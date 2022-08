Richemont : participation dans YNAP reclassifiée

Suite à l'annonce de son partenariat avec Farfetch et Symphony Global, Richemont indique que son investissement dans Yoox Net-A-Porter (YNAP) sera classé comme 'détenu en vue de la vente' dans son rapport financier pour les six mois se terminant le 30 septembre.



La valeur comptable de cet investissement sera ramenée à la juste valeur attendue moins les coûts de vente, ce qui entraînera une charge de dépréciation que la maison de luxe helvétique évalue actuellement à environ 2,7 milliards d'euros.



Ce montant dépendra de plusieurs variables, principalement du cours de l'action Farfetch et du taux de change dollar-euro à la date de clôture, et pourrait donc changer avant la publication des états financiers semestriels et de l'exercice 2022-23.



